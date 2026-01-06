Marcela Tauro insultó a MasterChef y contó por qué rechazó la propuesta

Marcela Tauro y Ángel de Brito fueron tentados para sumarse a una gala especial de MasterChef Celebrity, pero ambos descartaron la propuesta de manera contundente. Mientras la periodista de Infama coqueteaba con la idea, finalmente decidió bajarse al conocer las exigencias de la producción. Según reveló Karina Iavícoli, el motivo del rechazo fue que la convocatoria era por una jornada extensa de trabajo sin remuneración.

Sobre esta situación, Tauro fue categórica al expresar: "Ni en p... lo hago, son diez horas parada, cocinando y gratis". Además, la panelista detalló su disconformidad asegurando que "eran como 10 horas y gratis". La invitación formal llegó de parte de Marixa Balli, quien le propuso cocinar platos con condimentos y le sugirió que buscara recetas en la plataforma YouTube. Esta indicación habría molestado a la periodista, quien consideraba que la producción o su compañera debían instruirla en la tarea.

Por su parte, Ángel de Brito también recibió un llamado para participar, en su caso de parte de Evangelina Anderson, quien se encontraba en Punta del Este con Majo Martino. El conductor de LAM no dudó en su respuesta negativa: "Yo dije que no al toque, ni pregunté. Nada me divierte menos que cocinar y encima en la tele". A pesar de su rechazo general al formato, De Brito dejó una puerta abierta al mencionar: "Con Susana Roccasalvo hubiera ido". Cabe destacar que, paralelamente a este conflicto, se conoció que Tauro se ausentará por un tiempo de la pantalla de América.