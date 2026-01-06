El Juzgado Federal de Campana recibió una nueva denuncia contra las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino y contra el empresario Javier Faroni, en el marco de la investigación por presuntas comisiones cobradas en contratos celebrados en el exterior.

La presentación hace foco en el esquema por el cual la firma TourProdEnter LLC percibía el 30% de los ingresos generados por acuerdos internacionales de la AFA. El denunciante sostuvo que los hechos tendrían su origen en la zona norte del conurbano bonaerense y solicitó que la causa sea investigada en ese ámbito judicial.

Publicidad

Ante esta situación, el juez federal Adrián González Charvay remitió el expediente a la Cámara Federal de San Martín para que determine la competencia, ya que una causa vinculada a los mismos hechos tramita en el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Armella.

La nueva denuncia también menciona domicilios vinculados a la dirigencia de la AFA y a Faroni, además de citar el contrato hallado en la sede de la entidad, ubicada en la calle Viamonte, que establecía el porcentaje de comisión para TourProdEnter LLC. Ese esquema había sido defendido por la AFA en un comunicado oficial.

Publicidad

En paralelo, la causa principal investiga presuntos delitos como lavado de dinero y desvío de fondos, a partir de pagos millonarios realizados por la empresa de Faroni a una firma de aviación que habría prestado servicios a Claudio Chiqui Tapia. Faroni y su esposa, Erica Gillette, fueron citados a declarar el próximo 19 de enero.

Tras analizar la nueva presentación, el fiscal federal de Campana Sebastián Bringas consideró que los hechos denunciados coinciden con los que ya se investigan en Lomas de Zamora. No obstante, el juez González Charvay resolvió que aún no se inició una investigación específica sobre esta denuncia y mantuvo el expediente en su juzgado a la espera de una definición sobre la competencia.