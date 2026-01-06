La muerte del hombre que había sido baleado en el barrio Las Pampas provocó un cambio sustancial en la investigación judicial y en la situación procesal de los detenidos. Con el fallecimiento confirmado, la fiscalía resolvió modificar la carátula de la causa y avanzar con una imputación por homicidio, en un contexto marcado por una fuerte escalada de violencia y tensión social en la zona.

Respecto de las medidas cautelares, la fiscalía anticipó que solicitará un plazo de un año tanto para la investigación como para la prisión preventiva de los detenidos involucrados en el caso de Pocito. “Generalmente, se pide un año al juez de Garantías y probablemente solicitaremos ese mismo tiempo de prisión preventiva para ambos imputados”, explicó el fiscal Iván Grassi a DIARIO HUARPE, al justificar la extensión del pedido en función de la gravedad del hecho y la complejidad del proceso en curso.

En ese marco, confirmó que uno de los sospechosos, el que supuestamente facilitó las armas en el enfrentamiento, se presentó voluntariamente ante la Justicia. “Arancibia se entregó en el día de ayer (por el lunes 5) junto a su abogado defensor, por lo que estamos reuniendo los últimos elementos para solicitar la audiencia”, explicó el funcionario judicial, quien además precisó que el trámite se concretará este próximo miércoles 7 de enero, a las 11 horas, cuando se lleve adelante la audiencia de formalización contra los detenidos.

Durante esa instancia, la fiscalía avanzará con la imputación por el delito más grave contemplado en la legislación penal. “Estamos hablando de una imputación más grave, que es un homicidio”, sostuvo Grassi, al tiempo que detalló que la víctima recibió un solo disparo. “Fue un impacto de arma de fuego en el pecho, que le produjo lesiones muy graves y lamentablemente la muerte”, señaló, remarcando que esa información se maneja con cautela y respeto hacia la familia.

El fiscal también advirtió sobre el clima que se vive en el barrio tras el hecho. “Hemos tomado conocimiento de denuncias por amenazas de ambos lados de las familias, por lo que infantería permanece en el lugar”, indicó, y agregó que se trata de “una conflictiva que tenía su tiempo y que lamentablemente ha escalado a este nivel”, por lo que el ambiente “no es muy calmo” en la actualidad.

"Estamos ante el primer homicidio del año, en un contexto de extrema violencia”, afirmó Grassi y describió una secuencia de hechos que incluyó destrozos en viviendas, agresiones con piedras, amenazas con armas y registros fílmicos que ya son de conocimiento público y forman parte del expediente.

Por último, el fiscal confirmó que se realizaron más de diez allanamientos en el barrio y en otros sectores donde se presumía que podía encontrarse el imputado que permanecía prófugo. “Las armas todavía no aparecen y se continúa con la búsqueda”, indicó, y añadió que la entrega se produjo luego de que el sospechoso fuera intensamente buscado y públicamente identificado.