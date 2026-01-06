El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela, fundado por la líder opositora María Corina Machado, pidió este martes la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela y calificó como “ineludible” el fin de las detenciones por motivos políticos.

Según datos citados por la organización no gubernamental Foro Penal, actualmente hay 863 personas privadas de libertad bajo esta condición. El pronunciamiento, difundido a través de la red social X, se produjo en un contexto de cambios institucionales, luego de la captura del mandatario Nicolás Maduro y el nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada. En el comunicado, la formación opositora denunció la práctica conocida como “puerta giratoria”, que consiste en excarcelaciones seguidas de nuevas detenciones.

Vente Venezuela señaló que la liberación de los presos políticos no garantiza por sí sola una transición democrática, pero consideró que resulta imposible pensar en avances si no se libera a todos los detenidos y cesa el hostigamiento y la persecución ciudadana. El partido llamó a tomar medidas estructurales que permitan desmontar el aparato represivo que, según afirmaron, se ha consolidado durante años dentro de los órganos del Estado.

El Comité de Derechos Humanos de VV recordó que miles de víctimas merecen justicia, memoria, reparación y garantías de no repetición tras lo que consideró más de 25 años de violaciones sistemáticas de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. “Hoy existen fundamentos suficientes para afirmar que la justicia nacional e internacional alcanzará a los responsables del daño causado al pueblo venezolano. Es la hora de comprometernos con la Venezuela libre del futuro”, afirmó la organización.

Asimismo, Vente Venezuela hizo un llamado directo a quienes retienen injustamente a los presos políticos, tanto civiles como militares, para que los liberen de manera inmediata, y exhortó a los ciudadanos dentro del país a mantenerse alertas, organizados y firmes en la defensa de sus derechos constitucionales.

La formación política también instó a los venezolanos en el exterior a movilizarse y difundir con claridad la situación en el país, enfatizando que “ha llegado la hora de vaciar los centros de tortura, reparar a quienes fueron secuestrados, torturados o vejados, restablecer la verdad y hacer prevalecer la dignidad humana y la justicia sobre la impunidad”.

Con este pronunciamiento, Vente Venezuela reafirma su postura firme contra las detenciones políticas y su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la democracia en el país.