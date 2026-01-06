José Luis Páez presentó por escrito su renuncia al cargo de director técnico de la Selección Argentina Senior Masculina. La misma quedó a consideración del Comité Nacional, que evaluará la situación.

"El Comité Nacional de Hockey Sobre Patines (CNTHSP) informa que el Director Técnico de la Selección Argentina Senior Masculina, Sr. José Luis Páez, presentó por escrito su renuncia al cargo. La misma quedó a consideración del Comité Nacional, que evaluará la situación y adoptará las resoluciones correspondientes", expuso el Comité en un comunicado oficial.

Publicidad

La renuncia de Páez genera un escenario complejo en un momento clave del calendario deportivo, ya que en apenas cuatro meses la Selección deberá disputar la Copa de las Naciones en Suiza, prevista entre finales de marzo y principios de abril.

Además, el horizonte del seleccionado presenta otro desafío de máxima relevancia: los World Skate Games 2026, que se desarrollarán entre el 30 de septiembre y el 18 de octubre en Asunción, Paraguay. La partida de Páez abre interrogantes sobre la preparación del equipo y el reemplazo que deberá asumir el cargo técnico para afrontar estos compromisos internacionales.

Publicidad

El CNTHsP reiteró que analizará la situación con detalle y comunicará las decisiones que se adopten en los próximos días, en un contexto de reorganización del cuerpo técnico y planificación deportiva del seleccionado argentino de hockey sobre patines.