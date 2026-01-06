Lionel Messi compartió detalles de su vida cotidiana y familiar en una entrevista en la que habló sobre la presencia permanente del fútbol en su hogar. “Nosotros vivimos con la pelota todo el día”, expresó al describir la rutina junto a sus hijos, quienes también entrenan y pasan gran parte del tiempo en el club.

En ese contexto, el capitán de la Selección argentina contó, entre risas, que el juego tiene límites dentro del hogar. “En casa mucho no nos dejan jugar con la pelota”, dijo, y aclaró que esa decisión es de Antonela Roccuzzo. Aun así, explicó que siempre encuentran la forma de mantenerla cerca y mencionó que, en ocasiones, comparten juegos simples como “un loquito”.

Publicidad

Durante la charla, Messi también se refirió a su personalidad y a ciertos rasgos que mantiene desde la infancia. Señaló que le gusta el orden y saber dónde está cada cosa, una característica que, según contó, comparten algunos de sus hijos. Además, destacó el rol de Antonela en la dinámica familiar y afirmó que mantienen diálogo permanente en la convivencia diaria.

El futbolista habló también sobre su necesidad de momentos de soledad y recordó que en una etapa de su vida realizó terapia mientras residía en FC Barcelona. Explicó que suele guardarse los problemas y que, en lo deportivo, siempre fue su principal crítico.

Publicidad

En otro tramo de la entrevista, Messi destacó el vínculo con su padre y su influencia a lo largo de su carrera. Recordó que, desde chico, buscaba su opinión tras cada partido. También rememoró una prueba realizada en River Plate, donde le manifestaron interés en incorporarlo, y las dificultades que surgieron luego para obtener el pase desde Newell’s Old Boys, situación que finalmente derivó en el cierre de esa posibilidad.

Las declaraciones formaron parte de una entrevista centrada en su recorrido personal y deportivo, con foco en su vida familiar y en los recuerdos que marcaron su camino en el fútbol.