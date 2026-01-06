El desgarrador llanto de Marcelo Tinelli: "Me muero"

Marcelo Tinelli atraviesa un inicio de 2026 marcado por la nostalgia y la reflexión mientras se encuentra alejado de la televisión para replantear su futuro laboral. Tras cerrar un 2025 complejo, afectado por problemas económicos, fuertes críticas de colegas y asuntos familiares pendientes de resolución, el conductor ha compartido postales de sus vacaciones junto a sus hijos y fotografías de su trayectoria en redes sociales. En este ejercicio emotivo, un video de la promoción inaugural del programa Ritmo de la Noche tocó su fibra más íntima.

Sobre este recuerdo, el conductor manifestó: "Me muero con la primera promo del maravilloso programa que fue Ritmo de la noche en Telefe. No puedo creer que hayan pasado 35 años de ese día. Muy emocionante este recuerdo para mí". Aquel ciclo surgió originalmente como el reemplazo de La Noche del domingo de Gerardo Sofovich, quien se había trasladado a Canal 7. El canal confió en Tinelli para defender un horario central y los resultados superaron las expectativas, logrando mantenerse al aire durante cuatro temporadas.

Aunque el programa finalizó en 1994 para dar paso a El show de Videomatch —ciclo que le otorgó su pico de popularidad—, el animador aún lo recuerda con gratitud. A pesar de que el último año fue particularmente difícil, Tinelli reconoce que los medios de comunicación continúan siendo el espacio donde se siente más cómodo tras más de 35 años de su debut.