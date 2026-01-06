Los audios de Luciano Castro coqueteando con una actriz que no es Griselda Siciliani

A pesar de la imagen de consolidación que Luciano Castro y Griselda Siciliani proyectan tras recibir el año en las playas de Brasil, una serie de revelaciones periodísticas pone en jaque la estabilidad de la pareja. Mientras ambos avanzan en la construcción de su casa en Mar de Cobos, la periodista Fernanda Iglesias dio a conocer en el programa "Puro Show" una supuesta infidelidad ocurrida en España durante el mes de octubre, cuando el actor se presentó en el Festival de la Hispanidad con la obra "Sansón de las Islas".

Según la información vertida en los medios, Castro habría intentado conquistar a una colega española de 28 años, ocultándole su actual vínculo con Siciliani. Iglesias detalló la maniobra del actor: "Él viajó solo y Griselda fue después. Mientras estaba allá, vio a una chica despampanante y la empezó a chamullar. A ella le gustó, no lo reconoció, le dijo que estaba solo y la invitó a ver su obra. Después la invitó a su casa, quedaron en volver a verse e intercambiaron teléfonos".

Publicidad

La joven española, que desconocía la fama del actor en Argentina, habría sido víctima de una red de falsas promesas. Al respecto, la periodista afirmó: "Ella no tenía idea quien era... lo conocía como Luciano, un actor argentino. Le escribía insistentemente y le hizo el papel de enamorado. Pero a los pocos días, como ya llegaba la fecha en que Griselda iba para allá, él le mintió: le dijo que se iba a otra ciudad a filmar una serie para Netflix".

El engaño se habría mantenido incluso respecto a los planes de fin de año, ya que Castro le aseguró a la actriz europea que regresaría pronto a Madrid. Sin embargo, la realidad mostró un escenario diferente, tal como señaló Iglesias: "Él le dijo que venía a pasar las fiestas con sus hijos pero que el 7 de enero volvía a Madrid. Más mentiras porque pasó las fiestas con Griselda en Brasil y ahora va a Mar del Plata a festejar el cumpleaños de su hijo". El escándalo salió a la luz luego de que la actriz española comentara su historia con una amiga de la periodista, confirmando que el actor seguía oficialmente en pareja con Siciliani.