El futuro de Tobías Martínez (24 años), el piloto sanjuanino, para la temporada 2026 del Turismo Carretera está completamente definido. Si bien Martínez renovó su contrato con el RUS Med Team semanas atrás, la noticia clave es el dramático cambio de marca. El joven dejará el Toyota Camry de Nueva Generación que utilizó en 2025 para concretar su anhelado retorno a Chevrolet, tomando el volante de un Camaro,.

Esta modificación en la alineación del equipo dirigido por Mauro Medina activa un estratégico enroque de pilotos. Al elegir Martínez el modelo del "Moño Dorado", su compañero Josito Di Palma pasará a conducir el Toyota Camry que queda disponible dentro de la escuadra de Arrecifes,.

Este Camaro, al que se subirá Martínez, fue previamente utilizado por Nicolás Bonelli en 2024 y por el propio Di Palma durante el torneo actual, llegando incluso a lograr un podio en la última fecha del año disputada en La Plata,. Martínez utilizará precisamente ese vehículo que logró el tercer puesto en el GP Coronación de La Plata. Para este nuevo desafío, Martínez contará con la motorización de Fabio Martínez. El piloto sanjuanino y su equipo tienen planeado realizar pruebas con el Camaro durante la próxima semana, iniciando así el proceso de adaptación.

El retorno a Chevrolet en 2026 representa la vuelta a sus raíces deportivas, ya que toda su formación en las categorías de la ACTC estuvo ligada al “Chivo”,. Martínez fue campeón del TC Pista Mouras en 2020, acumulando 4 victorias. Luego ascendió al TC Mouras en 2021, donde finalizó tercero con 3 triunfos. Su paso por el TC Pista (2022 y 2023) ratificó su talento con 7 victorias, 6 pole position y 10 podios en 30 competencias, siempre defendiendo a la marca. Aunque su debut en la “máxima” en 2024 debió ser con otra marca por cuestiones reglamentarias —haciendo historia al ganar en su estreno con un Torino de Nueva Generación—, el 2026 lo verá finalmente con Chevrolet en el TC.

La negociación que permitió este reacomodo se destrabó al definirse la marca, luego de que Medina anticipara a SoloTC que estaba “muy bien encaminada”. Di Palma, por su parte, se subirá al Camry que fue usado por Alfonso Domenech en el equipo.

De esta forma, el RUS Med Team completa su formación de Turismo Carretera para 2026, quedando compuesta de la siguiente manera:

