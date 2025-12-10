Vicky Xipolitakis reveló si la echaron de Telefe tras los rumores

El mes de diciembre es crucial para la televisión argentina, ya que se definen los ingresos y las salidas de los ciclos para la siguiente temporada. En ese contexto de renovación, surgieron fuertes rumores respecto al futuro de la histórica panelista de Cortá por Lozano, Vicky Xipolitakis.

Los trascendidos se originaron en Intrusos, donde Rodrigo Lussich afirmó que, si bien Marixa Balli continuará en Telefe tras su participación en MasterChef Celebrity, y se sumaría al panel del programa conducido por Vero Lozano en 2026, “Todo indica que saldría del panel Vicky Xipolitakis”.

Publicidad

No obstante, Xipolitakis fue consultada y, con la amabilidad que la caracteriza, desmintió los rumores sobre su desvinculación. La mediática confirmó que su relación con la señal de la pelotita se fortalece y le anticipó a PRONTO que tendrá una doble función el próximo año.

“Hoy tuve una charla con el canal y quieren que me siga quedando en Cortá por Lozano y también están pensando en un nuevo proyecto para mí”, fue la declaración de Vicky, quien despejó cualquier duda sobre su continuidad.

Publicidad

Contenta con la oportunidad que se le presenta para el año entrante, la mediática remarcó su profundo agradecimiento a la emisora: “Agradecida siempre a Telefe, por el gran lugar que me dan, es una segunda casa para mí”. Además, la artista subrayó el placer que le genera su trabajo en la pantalla chica: “Amo hacer tele y permitirme, a través de la pantalla, entrar a la casa de la gente que tanto amor me dan”.