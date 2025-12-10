¿Embarazo? Silvina Escudero confirmó la noticia más feliz de su vida

Silvina Escudero, conocida por su extensa carrera en el ambiente artístico y mediático, ha completado un objetivo académico significativo que venía persiguiendo desde hace años. La bailarina volvió a apostar por la formación profesional y, tras un recorrido exigente, logró culminar la carrera de locución. Este paso marca un momento de orgullo personal y un punto de inflexión en su camino, sumando una nueva herramienta para fortalecer su presencia en los medios.

El anuncio oficial llegó a través de sus plataformas sociales, donde la artista compartió con entusiasmo la noticia de haber aprobado el examen habilitante en Eter. Este paso final la convierte oficialmente en locutora nacional. Escudero destacó la relevancia de este hito, resumiendo la felicidad que le generaba haber alcanzado la meta: "Oficialmente soy LOCUTORA NACIONAL. Soy feliz". Esta declaración sintetizó el valor simbólico de un proceso que la llevó a retomar los estudios y a comprometerse con una formación distinta a la que venía desarrollando.

Publicidad

La obtención del título, que implicó años de esfuerzo, no solo reconoce el esfuerzo personal de Escudero, sino la calidad de la formación, ya que rindió con docentes del prestigioso ISER. Ese respaldo académico añade un componente de seriedad a la nueva etapa profesional.

La celebración de este momento, que transmitió una mezcla de emoción y alivio, fue festiva y tuvo lugar rodeada de familiares y amigos, quienes acompañaron cada paso de la etapa final. La nueva locutora aparecía con un cartel que proclamaba "ya soy locutora", espuma y hasta un micrófono inflable.