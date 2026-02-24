“Conectados con Responsabilidad”: vuelve el ciclo que aborda los riesgos digitales en San Juan

El Gobierno de San Juan pondrá en marcha una nueva edición de las Charlas MOD 2026 bajo el lema “Conectados con Responsabilidad: Cuidando a los Jóvenes en el Mundo Digital”, un ciclo que busca generar conciencia y brindar herramientas concretas para el acompañamiento de niñas, niños y adolescentes en el entorno virtual.

La propuesta se desarrollará en el Auditorio Emar Acosta los días 24 de febrero —con invitación especial— y 25 de febrero —abierto al público con acreditación— desde las 9:30. La conducción estará a cargo del periodista y conductor televisivo Diego Hidalgo, quien guiará cada bloque y presentará a los disertantes.

Publicidad

Serán siete exposiciones de siete minutos cada una, en un formato dinámico que abordará problemáticas actuales como grooming, sexting, ciberbullying, ludopatía digital, vamping y el uso responsable de redes sociales y videojuegos.

La felicidad en redes, una construcción

Uno de los expositores será el psicólogo Alberto Mentesana, quien reflexionará sobre la construcción de la felicidad en el contexto de las redes sociales. Según adelantó, su charla invitará a padres, madres y adolescentes a repensar las diferencias generacionales.

Publicidad

“Los padres y los adolescentes no somos tan diferentes. Somos más cercanos a lo que creemos; lo que cambió es el contexto”, señaló. Desde su mirada, la felicidad no es un estado fijo sino una construcción que se va formando a lo largo de la vida.

Mentesana utiliza la metáfora de “la mochila de la vida” para explicar cómo cada persona va incorporando mensajes positivos y negativos que influyen en su autoestima. En el caso de los jóvenes, explicó, esa construcción también ocurre en el mundo digital, a través de los “me gusta”, comentarios e historias.

Publicidad

El especialista advirtió sobre los riesgos de la comparación permanente y la búsqueda de aprobación en redes. “No hay que compararnos con la foto o la historia del otro, sino con nuestro propio proceso”, sostuvo. Además, remarcó la importancia de la comunicación familiar: “No hay que juzgar, hay que escuchar”.

Grooming: un delito que crece

Otra de las exposiciones estará a cargo del especialista en ciberdelitos Emanuel Gomez, quien abordará la problemática del grooming, delito tipificado en la Ley 26.904, artículo 131 del Código Penal.

“El grooming es un delito que pone en riesgo a los más vulnerables, que son los chicos, cuando son víctimas de abuso sexual por parte de adultos”, explicó. Según indicó, las estadísticas son preocupantes: cinco de cada diez menores hablaron con desconocidos en internet y siete de cada diez interactuaron con ellos.

Gómez destacó que, aunque muchas veces se perciba como una problemática lejana, la realidad demuestra que también afecta a nivel local. “San Juan no está exenta. Lo que parecía ciencia ficción hoy nos toca de cerca”, afirmó.

El objetivo de su intervención será brindar herramientas para que adultos y educadores puedan detectar señales de alerta y prevenir situaciones de riesgo. “La idea es que la gente entienda cómo trabajar con los chicos y encontrar esas alarmas para poder prevenir este hecho atroz”, señaló.

Conciencia y ciudadanía digital

Desde la organización remarcaron que el ciclo apunta a informar, prevenir y promover una ciudadanía digital responsable en toda la comunidad. A través de un formato ágil y accesible, las Charlas MOD buscan abrir espacios de reflexión sobre el impacto de la tecnología en la vida cotidiana y fortalecer el rol de las familias frente a los desafíos del mundo digital.

Con temas que atraviesan a las nuevas generaciones —pero también interpelan a los adultos— la edición 2026 se presenta como una instancia clave para pensar cómo acompañar, educar y proteger en un entorno cada vez más conectado.