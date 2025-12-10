Casi se triplicaron las altas terapéuticas por consumos problemáticos en San Juan durante el 2025. Este miércoles 10 de diciembre, con la entrega de certificados a 47 personas que finalizaron sus tratamientos en casas convivenciales, el total anual llegó a 97 egresos. La cifra implica un aumento del 169,4% respecto del 2024, cuando 36 jóvenes y adultos alcanzaron este mismo objetivo.

Las autoridades provinciales señalaron que el incremento se enmarca en el avance del Plan Estratégico Provincial para el Abordaje de los Consumos Problemáticos 2023-2027, implementado por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano. El dispositivo articula acciones con la Dirección de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos y con programas de distintas áreas del Gobierno de San Juan.

En el mismo acto, otras 21 personas, algunas aún en tratamiento y otras ya dadas de alta, recibieron certificados por haber completado cursos de capacitación en peluquería, barbería, herrería y soldadura. También se entregaron herramientas de trabajo para impulsar la inserción laboral y la continuidad de los procesos terapéuticos.

El acompañamiento estuvo a cargo de familiares, equipos técnicos de los centros de atención y personal de las casas convivenciales. Participaron además el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero; el subsecretario de Desarrollo Social, Miguel Blanquier; la directora de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos, Daniela Merlo; y la directora de Juventudes, Tania Villaviencio.

Durante la ceremonia, Merlo destacó que las personas que completaron sus tratamientos provienen de distintos departamentos de la provincia y que muchas participaron de las 32 capacitaciones en oficios disponibles durante el año. Platero, por su parte, subrayó la labor de los profesionales y de los equipos técnicos, así como el acompañamiento de las familias en cada proceso de rehabilitación.