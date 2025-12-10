Provinciales > Balance anual
Consumos problemáticos: casi se triplicaron las altas en San Juan en 2025
POR REDACCIÓN
Casi se triplicaron las altas terapéuticas por consumos problemáticos en San Juan durante el 2025. Este miércoles 10 de diciembre, con la entrega de certificados a 47 personas que finalizaron sus tratamientos en casas convivenciales, el total anual llegó a 97 egresos. La cifra implica un aumento del 169,4% respecto del 2024, cuando 36 jóvenes y adultos alcanzaron este mismo objetivo.
Las autoridades provinciales señalaron que el incremento se enmarca en el avance del Plan Estratégico Provincial para el Abordaje de los Consumos Problemáticos 2023-2027, implementado por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano. El dispositivo articula acciones con la Dirección de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos y con programas de distintas áreas del Gobierno de San Juan.
En el mismo acto, otras 21 personas, algunas aún en tratamiento y otras ya dadas de alta, recibieron certificados por haber completado cursos de capacitación en peluquería, barbería, herrería y soldadura. También se entregaron herramientas de trabajo para impulsar la inserción laboral y la continuidad de los procesos terapéuticos.
El acompañamiento estuvo a cargo de familiares, equipos técnicos de los centros de atención y personal de las casas convivenciales. Participaron además el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero; el subsecretario de Desarrollo Social, Miguel Blanquier; la directora de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos, Daniela Merlo; y la directora de Juventudes, Tania Villaviencio.
Durante la ceremonia, Merlo destacó que las personas que completaron sus tratamientos provienen de distintos departamentos de la provincia y que muchas participaron de las 32 capacitaciones en oficios disponibles durante el año. Platero, por su parte, subrayó la labor de los profesionales y de los equipos técnicos, así como el acompañamiento de las familias en cada proceso de rehabilitación.