Siete meses de cárcel a un cajero que acosaba sexualmente a una menor

En una audiencia de juicio abreviado realizada este miércoles, Rodrigo Godoy, de 20 años, fue condenado a siete meses de prisión en suspenso tras admitir su responsabilidad en un caso de grooming contra una adolescente de 13 años, identificada como A.J.A. La resolución del juez avaló el acuerdo alcanzado con la Fiscalía, que fijó además reglas de conducta estrictas a cumplirse durante los próximos dos años.

La acusación se sostenía en una serie de conversaciones de contenido sexual que Godoy mantenía con la menor, a quien conocía por su trabajo como cajero en un supermercado. El fiscal señaló que los intercambios incluían insinuaciones y comentarios inapropiados que buscaban generar un ambiente de confianza para concretar encuentros a solas.

La pesquisa comenzó cuando la madre de la adolescente leyó parte de las conversaciones y denunció la situación. A ese primer testimonio se sumaron informes sobre la actividad digital en WhatsApp e Instagram, además del análisis forense de tres teléfonos secuestrados: un Motorola, un iPhone y un Samsung. Con ese material, la Fiscalía confirmó la reiteración de los mensajes y la intención del imputado de avanzar en propuestas de carácter íntimo.

Durante la audiencia, el análisis de los dispositivos electrónicos respalda la evidencia de un contacto persistente y orientado a vulnerar a la menor. En función de ello, solicitó además la sanitización de los aparatos secuestrados para prevenir cualquier reutilización indebida y, en caso de ser imposible, la destrucción total del material.

El acuerdo homologado incluye una prohibición estricta de contacto entre Godoy y la víctima, extensiva también a su familia. El imputado no podrá acercarse a menos de 500 metros ni establecer comunicación por ningún medio electrónico. Durante dos años, deberá cumplir una serie de pautas de conducta bajo supervisión judicial, mientras permanezca con su pena en suspenso.

En su fallo, el magistrado destacó la ausencia de antecedentes penales y la edad del acusado como factores atenuantes para aceptar el acuerdo. Aun así, remarcó la gravedad del delito, señalando que se trató de una fase inicial del grooming, centrada en el acercamiento gradual y la creación de un vínculo destinado a manipular emocionalmente a la menor. Con la sentencia firme, la etapa judicial concluye, aunque la supervisión del cumplimiento de las restricciones será clave para garantizar la protección de la víctima.