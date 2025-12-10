Rosemblat sobre su separación de Lali Espósito: "Las versiones son ciertas"

Desde que blanquearon su relación en febrero de 2024, es la primera vez que Pedro Rosemblat y Lali Espósito enfrentaron rumores de separación. Las especulaciones sobre la crisis de pareja crecieron a partir de varias señales, siendo una de las más evidentes la ausencia de Pedro en el lanzamiento oficial del documental de Netflix sobre la cantante, titulado "Lali: la que le gana al tiempo". Además, Lali había esquivado las preguntas incómodas, y la falta de indicios en las redes sociales parecía confirmar la ruptura.

Cansado del "run run", el conductor de Gelatina, que generalmente se muestra esquivo a exponer su vida privada, decidió cortar el tema de raíz. Rosemblat usó sus historias de Instagram para enfrentar las especulaciones. "Quería decirles una cosa, las versiones periodísticas son ciertas", dijo con tono solemne.

Sin embargo, inmediatamente reveló que se trataba de una broma cuando amplió el plano y mostró a Lali a su lado, tomando mate. Ampliando el chiste, Rosemblat remató: "Esta pareja está muerta... muerta de ganas de que vengan a Argentinos Juniora".

Con esta humorada, ambos demostraron que la relación sigue intacta y que se apoyan mutuamente en sus proyectos. En este caso particular, la cantante lo ayudó a promocionar el festival que el equipo de Gelatina realizará en un Estadio. El equipo, integrado por Pedro Rosemblat, Marcos Aramburu, Lía Copello y Mati Mowszet, llevará el programa a Argentinos Juniors el próximo 19 de diciembre.