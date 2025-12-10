En coincidencia con el segundo aniversario de la gestión del presidente Javier Milei, el Gobierno anunció un rediseño integral de los logos que identifican a los ministerios nacionales. La renovación abarca carteras como Economía, Salud, Seguridad, Defensa, Justicia, Interior, Capital Humano, Desregulación, Relaciones Exteriores, además de la Vocería Presidencial y la Jefatura de Gabinete.

El Ministerio de Defensa presentó un nuevo sello que incluye dos sables cruzados, símbolo del Ejército Argentino que representa la tradición, disciplina y soberanía. Según la cartera, la incorporación de estos elementos refuerza la continuidad histórica de las Fuerzas Armadas y los valores de servicio, honor y protección del territorio nacional.

Este cambio gráfico se enmarca también en la reciente renovación de las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas, una decisión tomada por el presidente Milei como Comandante en Jefe. Manuel Adorni, jefe de Gabinete, informó que el General de División Oscar Zarich será el nuevo Jefe del Ejército, el Vicealmirante Juan Carlos Romay liderará la Armada, y el Vicealmirante Marcelo Dalle Nogare asumirá como titular del Estado Mayor Conjunto.

Además, se confirmó la continuidad del Brigadier Mayor Gustavo Valverde al frente de la Fuerza Aérea, cargo que ocupa desde marzo de 2025. Adorni finalizó su comunicado con un mensaje institucional: “Dios bendiga a la República Argentina”.

Por su parte, el Ministerio de Economía incorporó al caduceo en su nuevo logo, un emblema que simboliza el comercio, el intercambio y la comunicación. Las serpientes representan el equilibrio entre los actores económicos, mientras que las alas evocan agilidad, modernización y dinamismo, valores clave para el desarrollo nacional.

En tanto, el Ministerio de Justicia adoptó un sello con las balanzas, ícono de equidad, verdad y equilibrio, reafirmando el compromiso estatal con la imparcialidad, la transparencia y la garantía del debido proceso en toda la administración de justicia.

La Cancillería también presentó un nuevo símbolo que incluye un planisferio, reflejando su función en relaciones exteriores y diplomacia.

Este proceso de rebranding busca unificar la estética gubernamental y fortalecer la identidad visual de los ministerios, haciendo visibles los valores y misiones propias de cada área en esta etapa del gobierno de Milei.