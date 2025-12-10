El Gobierno de San Juan atraviesa una baja sensible en su estructura política: Eduardo Varela Oro, secretario de Cultura desde el inicio de la gestión de Marcelo Orrego en diciembre de 2023, presentó su renuncia al cargo. La decisión fue impulsada motivos estrictamente personales, según trascendió de fuentes gubernamentales. Por ahora, no hay definiciones sobre quién ocupará una cartera considerada estratégica dentro del esquema cultural provincial.

Eduardo Varela Oro se desempeñaba bajo la órbita del Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo, encabezado por Guido Romero. Desde allí había impulsado la reorganización administrativa del área, la articulación con municipios y la planificación de la agenda cultural 2024-2025. Sin embargo, su salida se precipitó durante los últimos días y sorprendió incluso a sectores internos que daban por sentado su continuidad hasta fin de año.

Las fuentes consultadas aseguraron que, por el momento, no se ha evaluado una terna concreta para definir su reemplazo. En los despachos oficiales entienden que la vacante deberá ser cubierta con celeridad, dado que la Secretaría de Cultura se encuentra en plena etapa de diseño de actividades para la temporada estival, además de programas vinculados a industrias creativas, patrimonio, formación artística y festivales provinciales. El nombre del sucesor quedó, por ahora, bajo estricta reserva.

Varela Oro deja una trayectoria profesional amplia y heterogénea. Músico, productor, publicista y guionista, desarrolló buena parte de su carrera en el ámbito privado, institutos, academias y elencos vocacionales. En el plano artístico y técnico participó en la producción musical de la Fiesta Nacional del Sol, de la Fiesta de Albardón, del Mundial de Hockey sobre Patines 2011 y de diversos espectáculos que lo posicionaron como un referente dentro del ambiente cultural sanjuanino.

En los últimos años también encabezó una productora audiovisual que trabajó tanto para organismos públicos como para firmas privadas, aportando su expertise en comunicación, realización audiovisual y producción integral. Esa experiencia fue uno de los elementos valorados al momento de sumarlo al gabinete de Orrego, dada la intención de profesionalizar la gestión cultural y fortalecer la proyección de eventos provinciales.

Su renuncia abre ahora un interrogante sobre el rumbo inmediato del área. La Secretaría de Cultura venía teniendo un rol decisivo en la planificación de actividades territoriales, la coordinación con los municipios y la construcción de una agenda cultural unificada. Con esta salida, el Gobierno deberá resolver rápidamente la conducción política del sector para evitar frenar proyectos en marcha.

Mientras tanto, en Casa de Gobierno se impone un clima de hermetismo. Ningún funcionario del Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo brindó detalles adicionales sobre los motivos de la renuncia ni sobre los plazos para la designación del reemplazante. La incertidumbre deja en suspenso un área clave para la segunda etapa de la gestión orreguista.