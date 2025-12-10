El 22 de julio, Ozzy Osbourne falleció en su hogar familiar en Buckinghamshire a causa de un infarto, tras enfrentar complicaciones derivadas de una enfermedad coronaria y parkinson. Su muerte ocurrió apenas 17 días después de su último concierto en vivo en Birmingham, su ciudad natal, un evento benéfico que reunió a grandes figuras del metal y recaudó fondos para organizaciones infantiles.

Sharon Osbourne, esposa y manager del músico, reveló en una entrevista parte de las conmovedoras últimas palabras que Ozzy le dirigió antes de morir. Según contó, en las horas previas, Ozzy estuvo levantándose varias veces durante la noche y alrededor de las 4 de la mañana le pidió que despertara.

“Le dije: ‘Ya estoy despierta, me has despertado’”, recordó Sharon. Y añadió las palabras que Ozzy le dijo en ese momento: “Y él dijo: ‘Bésame’, y luego dijo: ‘Abrázame fuerte’”.

La viuda relató que después de ese instante, Ozzy se levantó, realizó ejercicio durante 20 minutos y falleció. Sharon expresó su tristeza por que esa conversación fuera la última y reflexionó: “No puedo evitar preguntarme si debería haberlo hecho, si podría haberlo hecho. Si tan solo le hubiera dicho que lo amaba más. Si tan solo lo hubiera abrazado más fuerte”.

Además, Sharon compartió que en sus últimos días, Ozzy solía tener sueños recurrentes con “personas que nunca conoció”. Cuando le preguntó qué tipo de gente veía, él respondió: “Toda gente diferente. Sigo caminando y caminando, y veo a toda esta gente diferente cada noche. Vuelvo allí y veo a esta gente, y ellos me miran a mí, y nadie dice nada”.

La cantante y empresaria concluyó que Ozzy estaba preparado para su partida: “Y él lo supo. Estaba listo”.