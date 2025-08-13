Huarpe Deportivo
Copa Libertadores: hora, TV y formaciones de Libertad vs. River Plate
Por Mauro Cannizzo Hace 14 horas
Este jueves 14 de agosto, River Plate dará un paso importante en su camino por la Copa Libertadores 2025 cuando visite a Libertad de Paraguay en el estadio La Huerta, por el partido de ida de los octavos de final. El árbitro designado para este compromiso es el brasileño Wilton Pereira Sampaio. El conjunto argentino buscará un resultado favorable que le permita definir la serie con tranquilidad en el estadio Monumental, donde cerrará la llave como local.
Libertad llega a esta instancia tras finalizar segundo en el Grupo D, detrás de San Pablo. Sumó nueve puntos gracias a dos victorias, tres empates y una derrota, con seis goles a favor y cinco en contra. Además de enfrentar al equipo brasileño, también se midió con Alianza Lima y Talleres. En el plano local, tuvo un primer semestre destacado: fue campeón del torneo Apertura de Paraguay con 44 puntos, mientras que en el Clausura marcha sexto, a seis unidades del líder Cerro Porteño.
El equipo dirigido por Sergio Aquino tendrá algunas bajas sensibles, como la de su arquero titular Rodrigo Morínigo, quien sufrió una lesión muscular. En su lugar estará el uruguayo Martín Silva. Entre los jugadores destacados del plantel guaraní aparecen nombres de experiencia como Oscar Cardozo, Roque Santa Cruz y el defensor uruguayo Martín Cáceres. También forma parte del equipo el argentino Darío Bordón.
Así llega River Plate por la Copa Libertadores
Por su parte, River Plate llega invicto a este cruce tras liderar el Grupo B con 12 puntos, producto de tres triunfos y tres empates. Compartió zona con Barcelona e Independiente del Valle, ambos de Ecuador, y Universitario de Perú, que terminó como escolta. Sin embargo, Marcelo Gallardo deberá rearmar su equipo por varias lesiones: Germán Pezzella se rompió el ligamento cruzado, mientras que Maxi Salas y Lucas Martínez Quarta reaparecerían recién en la revancha. Sebastián Driussi recibió el alta médica, aunque sigue en duda Paulo Díaz por una sinovitis.
Este enfrentamiento no es nuevo para River, que ya se cruzó con Libertad en la edición 2024, con triunfos tanto en Asunción (2-1) como en Núñez (2-0). En total, se enfrentaron en 14 ocasiones, con nueve victorias para el equipo argentino, cuatro para los paraguayos y un empate. El Millonario, que ya suma cuatro títulos continentales (1986, 1996, 2015 y 2018), sueña con su quinta consagración. Si supera esta llave, se medirá con el ganador del duelo entre Palmeiras y Universitario. De avanzar, podría cruzarse con equipos como San Pablo, Atlético Nacional o Liga de Quito, mientras que recién en una hipotética final podría enfrentar a otros argentinos como Racing, Vélez o Estudiantes.
Posible formación de River Plate
Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza, Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja.
Horario
21:30 horas.
Transmisión
Telefe, Fox Sports, Disney+ Premium.
El director técnico de la Academia, Gustavo Costas, mostró una postura desafiante y llena de fe luego de la derrota por la mínima ante Peñarol en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, asegurando que la serie está más abierta que nunca y que la revancha en el Cilindro será clave para concretar "este sueño que está intacto".
Ariel García Furfaro, responsable de los laboratorios HLB Pharma Group SA y Ramallo SA, vinculados por la Justicia a la muerte de 96 pacientes por fentanilo de uso clínico, rompió el silencio y negó rotundamente la responsabilidad de sus empresas, planteando la teoría de un sabotaje y señalando directamente a un ex socio como el presunto autor.
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ariel García Furfaro, responsable de los laboratorios HLB Pharma Group SA y Ramallo SA, vinculados por la Justicia a la muerte de 96 pacientes por fentanilo de uso clínico, rompió el silencio y negó rotundamente la responsabilidad de sus empresas, planteando la teoría de un sabotaje y señalando directamente a un ex socio como el presunto autor.
El director técnico de la Academia, Gustavo Costas, mostró una postura desafiante y llena de fe luego de la derrota por la mínima ante Peñarol en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, asegurando que la serie está más abierta que nunca y que la revancha en el Cilindro será clave para concretar "este sueño que está intacto".