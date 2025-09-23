Copa Libertadores: hora y cómo ver la revancha entre Palmeiras y River Plate

El River Plate de Marcelo Gallardo se enfrenta a un desafío mayúsculo este miércoles en la CONMEBOL Libertadores. Con la obligación de revertir el 2-1 en contra de la ida, el equipo millonario visita a Palmeiras en el Allianz Parque para disputar la vuelta de los cuartos de final. A pesar de la ventaja brasileña, la serie no está definida, y se espera un encuentro de alta tensión donde River saldrá a buscar la clasificación desde el primer minuto. El partido, programado para las 21:30 (hora argentina), promete ser un verdadero choque de titanes.

Ambos equipos llegan al duelo con resultados opuestos en sus ligas locales. Palmeiras, que guardó a sus titulares, goleó por 4-1 a Fortaleza en el Brasileirão, reafirmando su posición en la cima del campeonato. Por su parte, River también presentó una formación alternativa y cayó ante Atlético Tucumán, perdiendo su invicto en el Torneo Clausura. Este resultado, si bien no afecta el estado de ánimo en la copa, sí marca la primera derrota del equipo en el semestre.

Publicidad

Duelo de figuras y antecedentes

Los ojos estarán puestos en jugadores clave de ambos bandos. En Palmeiras, la dupla de ataque conformada por José Manuel López y Vitor Roque es la principal arma ofensiva de los dirigidos por Abel Ferreira. En la vereda de enfrente, River confía en el poder de su delantero Maxi Salas y en la solidez del arquero Franco Armani, quien será un pilar fundamental en la defensa y cuyas atajadas podrían definir el destino del partido.

El antecedente más reciente es el 2-1 a favor de Palmeiras en el partido de ida. Sin embargo, los millonarios tienen un recuerdo que les da esperanzas. En enero de 2021, en las semifinales de la Copa Libertadores, River logró una histórica victoria de 2-0 en Brasil, un resultado que ahora necesita para forzar la serie.

Publicidad

El encuentro, que promete ser vibrante, se podrá seguir en vivo a través del Plan Premium Disney+ (disponible para Sudamérica), con inicio a las 21:30 (hora argentina). La afición de River espera que el equipo de Gallardo pueda replicar la hazaña del pasado y asegurar su lugar en las semifinales de la CONMEBOL Libertadores.