Copa Libertadores: hora y cómo ver Racing vs. Vélez

Racing Club asestó el primer golpe en su camino hacia las semifinales de la Copa Libertadores al imponerse 1-0 sobre Vélez Sarsfield en el partido de ida por los cuartos de final. En un encuentro disputado en Liniers, la Academia logró una valiosa victoria como visitante que le permite afrontar la definición de la serie con una ventaja mínima, pero crucial. El resultado alimenta el sueño del equipo de Gustavo Costas de avanzar a la siguiente fase del prestigioso torneo continental.

El héroe de la jornada fue Adrián "Maravilla" Martínez, quien ratificó su momento de gracia al anotar el único gol del partido. Con esta nueva conquista, el delantero no solo le dio el triunfo a su equipo, sino que también estiró su propia marca personal: Martínez ya suma 18 tantos y se consolida como el máximo goleador en la historia del club de Avellaneda en competiciones organizadas por la CONMEBOL. Su rendimiento ha sido fundamental para el buen andar de Racing en esta edición de la Copa.

La revancha se define en el Cilindro

La serie se traslada ahora al Cilindro de Avellaneda, donde se jugará el encuentro de vuelta. La revancha está programada para el próximo martes 23 de septiembre a las 19:00 horas (Argentina), y será transmitida por Fox Sports y Disney+ Premium. El equipo local buscará sostener la ventaja obtenida para asegurar su pase, mientras que el Fortín de Liniers sueña con una épica remontada que lo deposite entre los cuatro mejores del continente.

El ganador de este duelo tendrá un enfrentamiento de alto calibre en las semifinales. Su rival saldrá de la llave que disputan Estudiantes de La Plata y Flamengo. El Pincha y el Mengao abrirán su cruce de cuartos de final este jueves 18 de septiembre en el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro, un partido que ya genera gran expectativa en toda Sudamérica.

Con el marcador 1-0 a su favor, la Academia llega a la definición con la presión de confirmar su superioridad, mientras que Vélez está obligado a buscar la victoria para mantenerse con vida en la Copa Libertadores.