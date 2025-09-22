Copa Sudamericana: hora y cómo ver Fluminense vs. Lanús

El mítico Estadio Maracaná será testigo este martes a las 21:30 (hora argentina) de un duelo decisivo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Fluminense recibirá a Lanús en el partido de vuelta, con un único objetivo: revertir el 1-0 adverso sufrido en la ida. El equipo brasileño, que busca reencontrarse con la gloria continental a casi dos años de sus últimos títulos internacionales, se enfrenta al último representante argentino en la competencia en un choque donde la remontada es la única opción.

El “Flu” vive un presente de altibajos. Aunque logró un ajustado triunfo liguero el sábado ante Vitória (1-0), el equipo de Río de Janeiro solo ha conseguido dos victorias en sus últimas siete presentaciones. Este irregular desempeño contrasta con el nivel que lo llevó a sorprender en el pasado Mundial de Clubes. Ahora, el desafío es elevar su rendimiento en casa para quebrar la defensa argentina y seguir con vida en el torneo.

La ventaja mínima del "Granate"

El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino arriba a Brasil con la tranquilidad de una ventaja mínima. El gol de Marcelino Moreno sobre la hora en el partido de ida en La Fortaleza le dio a Lanús una pequeña, pero valiosa, diferencia. El “Grana” consolidó su buen momento el fin de semana al vencer a Platense por 2-1, con anotaciones de José Canale y Lautaro Acosta.

Lanús buscará concretar la clasificación a las semifinales de la Sudamericana por segundo año consecutivo, aunque deberá sortear este escollo con las bajas de Ronaldo Dejesús, Felipe Peña Biafore y Raúl Loaiza por lesión. El choque en el Maracaná será crucial para el desenlace de la serie. El árbitro principal será el venezolano Jesús Valenzuela, asistido en el VAR por su compatriota Ángel Arteaga.

El partido promete alta intensidad, con un Fluminense obligado a atacar para dar vuelta el marcador global y un Lanús enfocado en administrar su ventaja para sellar su boleto a la siguiente fase del torneo continental. El encuentro se transmitirá en vivo por ESPN.