Córdoba: rescatan a hombre sin hogar que quedó atrapado en camión de recolección
El episodio ocurrió este sábado por la mañana en avenida Vélez Sarsfield al 1200, en el barrio de Nueva Córdoba, cuando empleados de la empresa LAM realizaban la recolección de residuos. Durante el vaciado de un contenedor bilateral tipo campana, escucharon un pedido de ayuda desde el interior de la unidad y dieron aviso a la policía.
Minutos después, personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y la Dirección de Bomberos llegó al lugar y rescató al hombre, quien se encontraba consciente pero con dolores en distintas partes del cuerpo. Según relataron los empleados y la víctima, el hombre había buscado refugio en un contenedor debido a las bajas temperaturas y fue volcado accidentalmente dentro del camión tres cuadras antes, aunque no fue alcanzado por el mecanismo de compactación.
“Se trata de un hombre de 35 años que había buscado refugio dentro del contenedor debido a las inclemencias climáticas”, explicó el comisario Claudio Jiménez. Tras el rescate, personal del servicio de emergencias 107 asistió al hombre y diagnosticó politraumatismos de distinta gravedad, por lo que fue trasladado al Hospital Misericordia para una atención más exhaustiva.
La causa quedó a cargo de la Unidad Judicial de Accidentología Vial, que investiga las circunstancias del accidente. El hecho generó alarma entre los vecinos y destacó la vulnerabilidad de las personas en situación de calle ante las bajas temperaturas y la exposición en espacios públicos.
El legendario actor estadounidense sorprendió al coronar la cima del Pico Lassen, en California, a sus 85 años. En redes sociales compartió imágenes y reflexiones sobre la naturaleza, la familia y el paso del tiempo. “El reloj corre para todos, pero los momentos que creamos duran toda la vida”, expresó.
El senador nacional Martín Lousteau cuestionó al gobierno de Javier Milei por acudir al Tesoro de los Estados Unidos en medio de la crisis cambiaria y la pérdida de reservas. En declaraciones públicas, habló de “un plan que no funciona”, alertó sobre el costo fiscal de la baja de retenciones y consideró que el eventual préstamo norteamericano responde a intereses políticos de Donald Trump.
