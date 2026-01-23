Crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe: "Sigue vivo. Cortenle el cuello"

Un video que registra el brutal asesinato de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años ocurrido en diciembre, comenzó a circular masivamente por WhatsApp en las últimas horas. El crimen tuvo lugar en una fábrica abandonada en Santa Fe y fue perpetrado por tres menores de edad, entre quienes se encontraba la novia de la víctima, de 16 años, junto a otros dos jóvenes de 14 y 15 años.

En las crudas imágenes se observa a Monzón herido mientras sus atacantes lo interrogan sobre unos videos y le exigen la clave de su teléfono celular. Durante el ataque, se escuchan las súplicas del joven: “Perdón. No puedo pensar. Estoy sangrando”. Ante la insistencia por la ubicación de archivos, él respondió: “En el celu” y, posteriormente, aseguró: “No tengo videos de nada”.

El registro audiovisual expone la crueldad de los agresores, a quienes se escucha decir: “Pedí perdón. Pedí perdón”, demandar: “¿Dónde tenés los videos?” o reclamar: “Poné la contraseña del celular”. La novia de la víctima tuvo un rol activo, ordenando a uno de los menores: “Matalo”. Mientras se reía, la joven añadió: “Sigue vivo, mátenlo. Cortale el cuello. Esperemos que esté muerto”. Finalmente, uno de los asesinos sentenció: “Ya está, lo maté, le di en el cora”.

Ante la viralización, la familia de Jeremías solicitó frenar la difusión del contenido en redes sociales. Su abogado, Bruno Rugna, informó el inicio de una investigación para dar con el responsable de la filtración, sin descartar que provenga de fuentes de la pesquisa. El letrado manifestó: “Es durísimo de ver. La gente no lo puede terminar de mirar y para la familia esto no termina nunca”. Además, Rugna afirmó: “Estamos arbitrando los medios para identificar a la persona que realizó la filtración y evaluar qué responsabilidad penal le podría caber”.