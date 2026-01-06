La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicó en enero de 2026 un incremento del 2,47% sobre las jubilaciones y pensiones, en línea con la fórmula de movilidad que ajusta los haberes según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago. La actualización tomó como referencia la inflación de noviembre, que fue del 2,5%.

La medida incluyó la continuidad del bono de $70.000 destinado a los beneficiarios de menores ingresos. El refuerzo se paga de manera completa a quienes cobran la jubilación mínima y de forma proporcional a quienes superan ese haber sin alcanzar el tope establecido. Los jubilados con haberes más altos no acceden al bono.

Con el aumento aplicado, la jubilación mínima quedó fijada en $349.299,32. Al sumarse el bono, el ingreso total en enero alcanza los $419.299,32. En tanto, la jubilación máxima se ubicó en $2.350.453,71 y percibe únicamente el incremento por movilidad.

El ajuste también impactó en otras prestaciones previsionales. Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez pasaron a $244.509,52 y, con el bono, alcanzan los $314.509,52. Las pensiones para madres de siete o más hijos quedaron en $349.299,32, con un total de $419.299,32 al sumar el refuerzo. Por su parte, la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se incrementó a $279.439,46 y llega a $349.439,46 con el bono incluido.

Anses dispuso un cronograma de pagos escalonado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Los jubilados y pensionados con haber mínimo cobran entre el 9 y el 22 de enero, mientras que quienes superan la mínima lo hacen entre el 23 y el 29. En el caso de las Pensiones No Contributivas, los pagos se realizan del 9 al 15 de enero, también según la finalización del DNI.

El incremento del 2,47% se aplicó de manera automática sobre todas las prestaciones que abona Anses, conforme a la fórmula de movilidad vigente. El bono de $70.000 continúa como refuerzo exclusivo para los haberes más bajos, mientras que la jubilación máxima sólo recibe el ajuste mensual por inflación.