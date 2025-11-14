Cristiano Ronaldo quedó expuesto a una sanción disciplinaria inédita luego de ser expulsado en la derrota de Portugal por 2 a 0 ante Irlanda, un resultado que complicó aún más las Eliminatorias para su selección. El delantero de 39 años recibió la primera tarjeta roja de su carrera con la camiseta portuguesa, y la jugada podría costarle mucho más que un partido: existe la posibilidad de que también quede afuera del debut del Mundial 2026.

El incidente ocurrió a los 61 minutos, cuando Ronaldo lanzó un codazo sobre Dara O’Shea en una acción aislada. El árbitro Glenn Nyberg primero mostró tarjeta amarilla, pero tras revisar la jugada en el VAR cambió su decisión y expulsó directamente al capitán. Por regla, deberá perderse el próximo duelo ante Armenia, el último de las Eliminatorias UEFA.

Sin embargo, el panorama podría agravarse. El Código Disciplinario de la FIFA, en su artículo 14, establece una sanción mínima de tres partidos cuando la infracción se encuadra como “conducta violenta”, categoría que incluye agresiones como codazos. Si la Comisión Disciplinaria encuadra la acción de Ronaldo en ese artículo, las fechas restantes se trasladarían automáticamente al Mundial.

De concretarse esa interpretación, el portugués se perdería no solo el debut sino buena parte de la fase de grupos, algo inédito en su objetivo de disputar la sexta Copa del Mundo. La decisión final dependerá del informe arbitral y de la evaluación que realicen las autoridades disciplinarias en los próximos días.

Mientras tanto, la derrota ante Irlanda dejó a Portugal en una posición incómoda rumbo a la clasificación, y la posible ausencia de su máxima figura abriría un nuevo escenario para el equipo de Roberto Martínez.