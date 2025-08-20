¿Cuál es? Una camiseta de Boca Juniors fue elegida como la más linda de la historia

Una histórica camiseta de Boca Juniors volvió a hacer historia, esta vez fuera de las canchas. El icónico modelo azul y oro que Diego Maradona vistió en 1981 fue elegido como la camiseta más linda de todos los tiempos en una votación organizada por la revista española Panenka. El concurso, que reunió a más de 100.000 votantes de todo el mundo, coronó a esta casaca por encima de otras grandes camisetas como la de Alemania de 1990, la de Brasil de 1998 y la de Fiorentina de finales de los ‘90.

La encuesta fue impulsada con motivo de la edición número 150 de la revista, y propuso una preselección de 150 camisetas legendarias de clubes y selecciones. Entre ellas, la camiseta de Boca destacó desde el comienzo, impulsada por su potente valor simbólico, su diseño clásico, con el logo de Adidas y las iniciales del club dentro de estrellas y, sobre todo, por estar asociada a uno de los momentos más emblemáticos del club: el paso de Maradona por la institución y el título del Torneo Metropolitano de 1981.

La camiseta histórica de Boca Juniors

“El aficionado al fútbol reconocería una camiseta de Boca a un kilómetro de distancia y con los ojos vendados. Nos quedamos con esta”, resumió Panenka en la publicación donde anunció los resultados. La revista también evocó el inolvidable superclásico del 10 de abril de 1981, en el que Boca venció 3-0 a River Plate en una Bombonera empapada por la lluvia, con dos goles de Miguel Brindisi y uno de Maradona, en una de las postales más recordadas de esa década.

El reconocimiento cobra aún más relevancia al haber competido con camisetas mundialmente reconocidas. Además de las tres finalistas ya mencionadas, el listado incluyó modelos históricos como el de River Plate de 1949, las camisetas de Estados Unidos y Nigeria de 1994, y conjuntos míticos de clubes como Inter de Milán y América de México. La elección de la camiseta de Boca Juniors no solo destaca su estética, sino también su peso cultural dentro del fútbol internacional.

En 2021, Boca Juniors relanzó oficialmente una reedición del modelo de 1981, tras el regreso de Adidas como proveedor de indumentaria. Aquella reedición fue un éxito comercial y reafirmó la vigencia de un diseño que sigue despertando pasiones. Ahora, con este nuevo reconocimiento, la camiseta de Maradona se consagra como un ícono eterno del fútbol mundial.