La palabra final de Moria Casán tras las fotos de Cecilia Roth para su serie

El mundo del espectáculo explotó luego de que Netflix revelara las primeras fotografías de Cecilia Roth interpretando a Moria Casán en la próxima serie biográfica. La producción, que narrará la vida de la diva, llegará a la plataforma en agosto de 2026. Las imágenes de Roth se viralizaron rápidamente y la actriz apareció completamente irreconocible en su papel de la diva ortomolecular. El impacto fue inmediato, generando debates sobre el parecido en redes sociales.

La propia Moria Casán decidió opinar sobre la caracterización, hablando del tema en La Mañana con Moria. La conductora se mostró totalmente a favor de la elección de Roth y la elogió, destacando su calidad de actriz internacional. Moria reveló que había estado personalmente con las actrices: "La verdad que el otro día estuve con las tres: con Griselda, con Sofía y con la Roth. ¡Y está extraordinaria!", aseguró.

Publicidad

La diva también compartió detalles sobre la impresión que le causó verla caracterizada: "Lo que sentí viéndola en foto me llamó la atención, pero más personalmente. Está más impactante que en las fotos", expresó la conductora. Además, descubrieron una coincidencia: "Ella tiene ojos verdes como los míos, descubrimos que compartimos el mismo color de ojos", añadió Casán. Moria subrayó la relevancia de la elección de reparto, ya que la serie también cuenta con Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Marco Antonio Caponi, entre otras figuras destacadas del espectáculo argentino. "Ella es una actriz internacional y estoy honrada que me haga, porque hay que buscar actrices de ese tenor", declaró Moria Casán.

Finalmente, la diva adelantó el alcance masivo del proyecto de Netflix: "La serie va a ser lanzada en 30 países con 34 idiomas, este es un lanzamiento estelar", concluyó.