El descontento de los hinchas de Unión tras la salida del "Cachilo" Magallanes

La desvinculación del director técnico Eduardo "Cachilo" Magallanes de Unión de Rawson provocó un clima de profunda incertidumbre y malestar entre los simpatizantes del club, en un momento deportivamente crucial: el equipo se encuentra a un partido de lograr el tricampeonato del fútbol de San Juan.

La medida, comunicada de manera abrupta, ha sido recibida con extrañeza y rechazo por parte de la afición, que expresa su descontento principalmente a través de redes sociales tanto en el pefil de Facebook, instagram y hasta el canal de WhatsApp del equipo. Los comentarios destacan la falta de explicaciones oficiales y el momento inoportuno de la decisión, cuestionando la gestión de la actual dirigencia.

El malestar se agrava por el contexto deportivo. Magallanes dejó el equipo tras una campaña de 83 puntos en el año, posicionando a Unión al borde de un título histórico. Esta coyuntura alimenta entre los seguidores teorías sobre motivaciones ajenas al ámbito deportivo, incluyendo especulaciones sobre presiones internas y manejos administrativos.

Dichas especulaciones encontraron respaldo en las declaraciones del propio Magallanes a Radio Sarmiento. El entrenador denunció una situación de desorden institucional, que incluiría:

Deudas económicas pendientes del club hacia su persona.

Presión e intromisión en decisiones técnicas por parte de individuos vinculados a la barra brava del club y a esferas municipales.

Un manejo administrativo irregular, con dificultades incluso para el traslado de la utilería.

Estas acusaciones pintan un cuadro de fractura entre el rendimiento deportivo y la estabilidad institucional. Mientras el equipo disputaba lo más alto del torneo, en el plano directivo se habrían generado tensiones que terminaron por costar el puesto al entrenador.

La consecuencia inmediata es un vacío de liderazgo técnico en la previa de la final y una hinchada dividida entre la ilusión por el título y la preocupación por el futuro del club. La dirigencia de Unión de Rawson enfrenta ahora el desafío de gestionar la transición técnica, explicar los motivos de su decisión a una base social descontenta y, al mismo tiempo, conducir al equipo en la definición del campeonato.