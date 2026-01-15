San Juan cerró una positiva primera quincena de la temporada de verano, con indicadores que reflejan un buen nivel de movimiento turístico en la provincia. Así lo confirmó el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, en rueda de prensa, y señaló que la ocupación superó el 65%. “Venimos con muy buenos números en estos primeros 10 o 12 días en la provincia”, afirmó.

Asimismo, Romero resaltó el desempeño de algunos destinos en particular: “La Fiesta de la Semilla y la Manzana llevó la ocupación en Iglesia a niveles cercanos al 90%”, mientras que “Calingasta y el Valle también estuvieron funcionando muy bien en cuanto al turismo”.

Publicidad

El funcionario explicó que los resultados no son casuales y responden a una estrategia para hacer más atractivo a la provincia. “Esto no es de un día para el otro, son trabajos que se vienen realizando desde hace tiempo”, afirmó. En ese sentido, destacó el respaldo del Gobierno provincial y la presencia constante de San Juan en ferias nacionales e internacionales. “La provincia ha estado permanentemente promocionándose de forma integral, no solo desde el turismo, sino también desde la producción, la minería y las energías renovables”, señaló.

Uno de los ejes de esa estrategia fue la promoción en la Costa Atlántica. Romero precisó que actualmente San Juan cuenta con dos espacios en Pinamar y Mar del Plata, en coordinación con el Ministerio de la Producción. “En estos puntos se ofrecen productos regionales y se realiza promoción turística con códigos QR, folletos, panfletos y merchandising. Estamos felices porque son locales muy visitados”, detalló.

Publicidad

En este sentido, el ministro remarcó que esta temporada se duplicó la presencia respecto al año pasado. “El año pasado estuvimos en Villa Gesell y ahora hemos duplicado la presencia con los dos puntos”, sostuvo. Según indicó, esta visibilidad directa ante miles de turistas tiene un impacto concreto en los números que registró la provincia en la quincena de enero.

Finalmente, el funcionario señaló que el clima será un factor a seguir durante lo que resta del verano. “Esperamos que el clima nos acompañe, ya que las lluvias a veces complican las cosas, pero es parte de nuestro verano”, expresó. A modo de balance, concluyó: “Estamos contentos de que el trabajo coordinado con el resto de los gabinetes esté dando resultados dentro del turismo”.