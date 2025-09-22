Ousmane Dembélé, figura del París Saint-Germain, fue elegido este lunes como el mejor futbolista del planeta al quedarse con el Balón de Oro 2025 en la gala realizada en el Théâtre du Châtelet, de París. Es la primera vez que el delantero francés logra este premio, imponiéndose a Lamine Yamal en la votación final.

La ceremonia, que corresponde a la 69° edición del prestigioso trofeo, también destacó a otros protagonistas: Lautaro Martínez ocupó el puesto 20° y Alexis Mac Allister quedó en el 22°. En tanto, el Kopa al mejor jugador joven fue para Yamal y el galardón al mejor entrenador recayó en Luis Enrique, actual DT del PSG.

Publicidad

Visiblemente emocionado, Dembélé agradeció a su equipo, a sus compañeros y a los hinchas: “Gracias a todo el mundo. Es impresionante lo que estoy viviendo. Que me lo dé Ronaldinho es una de las cosas más impresionantes de mi carrera. Este 2024 y 2025 lo voy a recordar siempre como un año excepcional”.

El atacante francés de 28 años completó una temporada histórica en la que conquistó la Champions League, la liga francesa y la Copa nacional. Su rendimiento lo convirtió en el líder de un PSG que busca consolidarse entre los grandes clubes de Europa.

Publicidad

La gala del Balón de Oro volvió a reunir a las principales estrellas del fútbol mundial en una noche llena de emoción y reconocimientos. Con este logro, Dembélé inscribe su nombre en la selecta lista de campeones del galardón más importante del fútbol.

