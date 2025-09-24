Un operativo policial de gran envergadura se desplegó durante más de 12 horas en el barrio Mayol, Florencio Varela, tras localizar una señal de celular vinculada a la desaparición de tres jóvenes de La Matanza: Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15). La investigación, a cargo del fiscal Gastón Duplaá, permitió a la policía científica arribar a una vivienda cercana y realizar un peritaje exhaustivo que terminó con el hallazgo de los cuerpos de las jóvenes, quienes habían sido descuartizadas.

Vecinos del lugar relataron que en el interior de la casa se percibía un fuerte olor a cloro o lavandina, y advirtieron manchas de sangre en la vivienda y en objetos personales. Uno de los testigos aseguró que durante la madrugada del sábado los acusados intentaron comprar bebidas alcohólicas con billetes manchados de sangre y portando una mochila ensangrentada.

La propiedad, habitada desde hace cuatro o cinco meses por personas de nacionalidad peruana (según vecinos), había sido alquilada luego de la separación de la pareja que vivió allí por cinco años. El operativo incluyó el relevamiento de posibles rastros hemáticos y la toma de testimonios vecinales.

La pesquisa avanzó tras la detección de la activación del celular de una de las jóvenes en la zona, lo que permitió la detención de dos sospechosos en una residencia cercana. Según la fiscalía, los teléfonos de las tres se apagaron de manera simultánea el sábado por la noche, constituyendo uno de los pocos datos concretos disponibles para los investigadores.

El análisis de cámaras de seguridad y registros de antenas de telefonía permitió reconstruir parcialmente los últimos movimientos de las víctimas, quienes subieron voluntariamente a una camioneta blanca cerca de la rotonda de La Tablada, en Monseñor Bufano y Avenida Crovara. La DDI de La Matanza también solicitó imágenes al Centro Urbano de Monitoreo de CABA y mantiene coordinación con la línea 134 para obtener información relevante.

Entre las hipótesis que manejan los investigadores se incluyen una fiesta que terminó de forma inesperada, un posible secuestro o un caso de trata de personas, escenarios que aún no fueron descartados por las autoridades. El fiscal Duplaá solicitó la colaboración de Migraciones y del Sistema Federal de Búsqueda (SIFEBU) para ampliar el radio de acción de la investigación.