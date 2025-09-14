Argentina alberga numerosos sitios turísticos que merecen ser visitados al menos una vez en la vida. Aunque para las vacaciones muchas personas suelen pensar en la costa atlántica o en viajar al exterior, el país cuenta con tesoros naturales que atraen a miles de visitantes extranjeros cada año.

En este contexto, la inteligencia artificial elaboró un ranking con los destinos más recomendados para recorrer durante 2026 en Argentina. La selección abarca lugares para todos los gustos, cada uno con características particulares y una atmósfera ideal para desconectarse y recargar energías.

Parque Nacional Los Glaciares y el glaciar Perito Moreno: Ubicado en la Patagonia, este glaciar es uno de los más reconocidos a nivel mundial. Su imponente pared de hielo que supera los 70 metros de altura y el espectáculo natural de sus desprendimientos lo convierten en un destino único. La inteligencia artificial destaca que es un sitio imprescindible para apreciar la belleza patagónica y disfrutar de excursiones en barco, caminatas seguras por senderos y la posibilidad de caminar sobre el hielo, una experiencia que “tenés que vivir si o si”.

Cataratas del Iguazú: Consideradas una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo, las Cataratas del Iguazú ofrecen un espectáculo imponente con 275 saltos de agua rodeados por una selva subtropical vibrante. La Garganta del Diablo, el punto más emblemático y fotografiado del parque, deslumbra a turistas de todo el mundo. La IA resalta que Puerto Iguazú combina naturaleza, biodiversidad y aventura, con opciones como caminatas, paseos en lancha y avistamiento de fauna, brindando una experiencia única e inmersiva.

Viñedos de Mendoza: Mendoza, conocida como el corazón de Argentina y una capital mundial del vino, ofrece a los visitantes la oportunidad de recorrer bodegas con degustaciones y experiencias gastronómicas enmarcadas por la imponente vista de la Cordillera de los Andes. Este destino es ideal para los amantes del vino que desean conocer sus orígenes. Además, la inteligencia artificial señala que Mendoza es perfecta para actividades al aire libre como trekking, rafting, cabalgatas y visitas al Aconcagua, la montaña más alta de América, consolidándose como un lugar recurrente para turistas.

Cada uno de estos destinos representa un aspecto único del país, mostrando la diversidad y riqueza natural que Argentina tiene para ofrecer. Desde la majestuosa Patagonia hasta la exuberancia subtropical del norte y la elegancia de la región cuyana, estos lugares prometen experiencias renovadoras para quienes los visiten en 2026.