En una acción llevada a cabo este miércoles, las fuerzas de seguridad de Bolivia detuvieron al ex presidente Luis Arce, cumpliendo una orden emitida por la Fiscalía en el marco de una investigación por corrupción.

La causa se centra en un presunto desfalco millonario de recursos públicos que estaban destinados al desarrollo de comunidades indígenas y campesinas. Los hechos se remontan a la etapa en que Arce ejerció como ministro de Economía durante la administración del expresidente Evo Morales.

Según la investigación, Arce habría autorizado transferencias estatales hacia cuentas particulares, incluyendo las de la ex diputada Lidia Patty, quien actualmente se encuentra detenida en el penal de Obrajes.

La ex ministra de la Presidencia, María Nela Prada, expresó en sus redes sociales su rechazo al procedimiento y calificó la detención como un “secuestro”. Además, señaló que Arce fue trasladado a las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en La Paz y que se enteró del operativo cuando el ex mandatario “se encontraba solo”.