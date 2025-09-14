El personal policial de la Unidad Rural 2 Las Lomitas acudió a un llamado de emergencia en un domicilio de Albardón. La intervención se produjo tras un aviso del Trueno Halcón, que alertaba sobre una situación anómala en una vivienda.

Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con el propietario del inmueble, quien relató una dramática secuencia de eventos. Había sido alertado por la alarma de su casa y, al salir a verificar, sorprendió a dos individuos que intentaban ingresar a su hogar. En un acto de valentía, el dueño de casa logró interceptar y detener a uno de los intrusos, quien fue identificado como Sánchez Enzo Ariel, de 31 años, conocido por el alias de "El Chonono".

Durante el forcejeo o al intentar escapar, Sánchez sufrió una fractura expuesta en su pierna derecha, por lo que requirió asistencia médica.

La sorpresa para los efectivos policiales no terminó allí. Al inspeccionar la zona, encontraron la motocicleta en la que se conducían los delincuentes, una Honda CB 300 cc de color rojo, que al ser verificada, arrojó un pedido de secuestro por robo.

Como si la situación no fuera ya complicada para "El Chonono", una consulta en los registros policiales reveló que Sánchez tenía un pedido de captura previo también por robo. Este hallazgo agrega un antecedente significativo a su historial delictivo.

El Ayudante Fiscal de Flagrancia fue notificado del suceso y tomó el legajo del caso, disponiendo las primeras intervenciones y diligencias judiciales correspondientes. El otro individuo que acompañaba a Sánchez logró darse a la fuga, y las autoridades continúan con la investigación para dar con su paradero.