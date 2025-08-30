Personal policial de la Sección Brigada de Investigación Central logró la detención de un sujeto que intentaba cometer un robo en la Escuela ARA San Juan. El hombre, identificado como Gómez Martín Emanuel, de 29 años, fue sorprendido por los efectivos en las inmediaciones del establecimiento educativo, ubicado en calle Aguilar 268 (Oeste), en la Capital.

Según el reporte oficial, los agentes policiales observaron a Gómez Martín Emanuel ingresando al colegio y, minutos después, lo vieron egresar del lugar llevando consigo una mochila que contenía un matafuegos. Al ser interceptado por las fuerzas de seguridad, el sujeto intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente aprehendido por el personal actuante.

Tras la detención, se constató que el matafuegos había sido sustraído de una de las galerías de la propia Escuela ARA San Juan. Directivos de la institución reconocieron el elemento como propiedad del establecimiento educativo.