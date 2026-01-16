Dioxitek, la empresa estatal argentina que forma una pieza clave en el ciclo de creación de energía nuclear, logró una marca histórica en la industria energética nacional, alcanzado un volumen de 190 toneladas de dióxido de uranio. Este material es fundamental para el ecosistema nuclear argentino y un combustible estratégico para el funcionamiento de la energía atómica.

Dioxitek –es una de las tantas empresas públicas que corren el riesgo de ser privatizadas por el gobierno nacional- destacó que la marca histórica surge como resultado de un proceso de saneamiento y reordenamiento operativo en la planta productora. La planificación técnica y la optimización de los procesos de mejora en la unidad de Córdoba permitieron elevar los niveles de eficiencia, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de los protocolos de seguridad que exige la normativa internacional.

El éxito de esta campaña anual recae, además, en el esfuerzo del personal técnico que llevó adelante la tarea. La operatividad sostenida durante los doce meses del año “permitió que el país diera un paso fundamental hacia la soberanía energética, un objetivo que el sector persigue para reducir la dependencia de proveedores extranjeros en el ciclo del combustible”, resaltó la compañía.

El proceso del combustible

El polvo de dióxido de uranio resulta indispensable para el funcionamiento de la matriz energética. Su utilidad principal radica en la elaboración de las pastillas que alimentan a las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. Sin este componente de alta pureza, la generación eléctrica de origen nuclear quedaría supeditada a la compra de materiales en el mercado externo.

La fabricación de este material requiere una transformación físico-química de alta precisión. Se utilizan materias primas como el concentrado de uranio, restos de dióxido de uranio y diuranato de amonio. Estos elementos atraviesan etapas de purificación y conversión hasta transformarse en el polvo de calidad cerámica que se utiliza en los reactores nacionales.

La empresa responsable de este proceso, funciona desde 1996 como un eslabón crítico del esquema energético. Su rol actual no se limita únicamente al abastecimiento de las centrales, sino que también incluye la provisión de insumos para el desarrollo industrial y médico en la Argentina, sectores que dependen de esta cadena de suministros.

En el ámbito de la salud, la producción local facilita la obtención de radioisótopos estratégicos. Estos son vitales para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades complejas, lo que otorga a la industria nuclear una relevancia social directa que trasciende la producción de electricidad y fortalece el sistema de medicina nuclear de la Argentina.

Con el récord de 2025 como antecedente, las proyecciones para el próximo ciclo indican que la Argentina cuenta con la capacidad técnica para satisfacer la demanda total de su parque nuclear. Este escenario de autoabastecimiento refuerza la posición del país como un referente regional en el uso pacífico y soberano de la tecnología atómica.

Récord de generación de las centrales nucleares

La empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina también informó de un hito logrado en 2025 al generar las centrales nucleares 10,7 millones de MWh, con lo cual se cubrieron 7,5% de la demanda, en plena etapa de privatización parcial de la empresa. De esta manera consolidó por segundo año consecutivo su máximo nivel de producción anual.

Este nuevo hito se vio acompañado además por récords individuales de generación en dos de sus centrales. La Central Nuclear Embalse alcanzó en 2025 una generación neta de 5.352.203 MWh, superando su marca anterior de 5.224.058 MWh, registrada en 2023. Por su parte, la Central Nuclear Atucha II generó 5.408.370 MWh netos, superando el récord previo de 5.200.490 MWh, alcanzado en 2016.

En paralelo a este desempeño, Nucleoeléctrica avanza con proyectos estratégicos clave para asegurar la continuidad y el fortalecimiento de la generación nuclear. En la Central Nuclear Atucha I continúa el Proyecto de Extensión de Vida, una de las obras de infraestructura energética más relevantes de la Argentina.

A un año del inicio de la parada programada, el proyecto registra un 48 % de avance, con importantes progresos en la modernización de sistemas esenciales. Esta obra permitirá que Atucha I continúe aportando energía segura y confiable durante 20 años más, consolidando su rol como energía de base para el país.

Asimismo, en la Central Nuclear Atucha II, Nucleoeléctrica avanza con el Proyecto de Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados (ASECG II), que ya presenta un 38 % de progreso.