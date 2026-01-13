Tras conocerse el dato de inflación de diciembre, que fue del 2,8%, el Gobierno confirmó que en febrero se actualizarán las bandas de flotación del dólar en ese mismo porcentaje. De esta manera, hacia fines del segundo mes de 2026, el límite superior del tipo de cambio llegará a $1607, mientras que el piso se ubicará en $869.

Las bandas ajustadas por inflación debutaron el 2 de enero, con un rango inicial de $914,78 a $1529,03. Con el avance del Índice de Precios al Consumidor, el esquema cerrará este viernes 30 con valores de $894,10 como mínimo y $1563,51 como máximo.

El régimen de bandas cambiarias está vigente desde abril, cuando se produjo la salida del cepo. En ese momento, se estableció un piso de $1000 y un techo de $1400, con una actualización mensual del 1%. Sin embargo, desde este año el mecanismo cambió: ahora los límites se mueven todos los días hasta completar el ajuste mensual equivalente a la última inflación informada por el Indec, con un rezago de dos meses.

Desde el Banco Central explicaron que este esquema busca limitar movimientos bruscos o extremos en el tipo de cambio. No obstante, especialistas advirtieron que el cambio responde a la necesidad de evitar que el techo de la banda se siga apreciando en términos reales, ya que el ajuste previo del 1% mensual quedaba por debajo de la inflación.

Economistas de la consultora Equilibra señalaron que “el esquema anterior conducía a una apreciación real del peso que lo volvía inestable hasta las elecciones de 2027”. Según advirtieron, el nuevo sistema “reduce el énfasis en la desinflación, ya que el dólar pasa a moverse al ritmo de la inflación pasada, incorporando un componente de inercia inflacionaria”.

En paralelo, el Banco Central puso en marcha a comienzos de año un programa de acumulación de reservas, basado en la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario. En los primeros seis días hábiles de 2026, la autoridad monetaria logró comprar más de 270 millones de dólares, incluso luego de afrontar el pago de un vencimiento de deuda el pasado viernes 9.