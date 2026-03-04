Las autoridades rescindieron el traslado y rescataron a una joven con discapacidad que había sido contactada con una oferta de trabajo como modelo, en lo que inicialmente parecía un contrato laboral pero que la investigación judicial asocia a una posible red de trata de personas con fines de explotación.

El operativo fue llevado adelante luego de que familiares de la víctima denunciaron ante la Justicia que la joven, de 22 años y con discapacidad, había sido contactada a través de redes sociales con una oferta de trabajo como modelo en una ciudad cercana, lo que generó sospechas por la falta de información clara y las condiciones planteadas.

Tras la denuncia, efectivos de la Policía Federal Argentina y representantes del Ministerio Público Fiscal desplegaron un operativo para ubicar y resguardar a la joven, logrando su rescate sin que estuviera en situación de peligro inmediato, aunque se investiga si ya estaba siendo sometida a situaciones de control o restricción de libertad.

La causa se encuentra a cargo de la justicia penal que investiga posibles delitos de trata de personas, y hasta el momento se han identificado y detenido a varios sospechosos que estarían vinculados con la oferta fraudulenta, quienes ahora afrontan cargos por promoción y facilitación de explotación, especialmente en contexto de vulnerabilidad.

Fuentes judiciales señalaron que la investigación procura determinar si se trató de un modus operandi organizado, con contactos previos, contactos telefónicos y traslados coordinados, con la finalidad de captar a personas en situación de vulnerabilidad bajo ofertas laborales falsas para luego someterlas a explotación u otras formas de abuso.

Asimismo, se trabaja en la contención y asistencia psicológica y social de la joven rescatada, con el apoyo de equipos especializados en víctimas de trata, para asegurar su bienestar y acompañamiento tras lo vivido.

Las autoridades instan a la comunidad a denunciar cualquier contacto sospechoso, ofertas laborales que no respeten los canales oficiales o prácticas que puedan ocultar delitos de trata, como parte de un esfuerzo continuo por combatir estas redes y proteger a grupos vulnerables.