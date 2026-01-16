Dos meses de prisión para el hombre que atacó con un caño y un cuchillo a su vecino

La Justicia de San Juan resolvió condenar a Maximiliano Armando Zárate por el delito de lesiones agravadas tras un episodio de violencia extrema en el barrio Constitución, Santa Lucía. El agresor, que cuenta con un extenso prontuario, recibió una pena de dos meses de prisión efectiva, la declaración de reincidencia y fue enviado directamente al penal de Chimbas mientras continúa su prisión preventiva.

El hecho ocurrió el jueves 8 de enero de 2026, alrededor de las 15 horas, cuando Zárate se encontraba cerca de un kiosco e interceptó al hijo de 19 años de un hombre de apellido Riveros. El acusado comenzó a insultarlo y a propinarle golpes de puño, lo que provocó que el joven regresara a su casa para alertar a su padre.

Publicidad

Al llegar Riveros al lugar, Zárate —quien portaba un caño y un cuchillo— lo golpeó en la cabeza con el caño. Una vez que el damnificado cayó al suelo, le asestó tres puñaladas en la pierna izquierda. Una mujer que presenció el ataque alertó al 911, lo que generó una persecución policial de dos cuadras que terminó con la aprehensión del sujeto en un domicilio del mismo barrio.