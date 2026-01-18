Este fin de semana, la presencia de pumas en distintos puntos de San Juan volvió a poner en alerta a las autoridades ambientales y a la Policía Rural. Dos situaciones diferentes, pero igualmente sensibles, activaron protocolos oficiales y recordaron la importancia de la convivencia responsable con la fauna silvestre.

Uno de los hechos ocurrió el viernes en el Parque Solar Fotovoltaico Ullum, donde un puma fue visto merodeando el predio. El segundo se registró el domingo, cuando se conoció la triste imagen de un puma muerto a la vera de la Ruta 40, en el límite entre Sarmiento y la provincia de Mendoza.

Avistamiento en el Parque Solar Ullum

El viernes, personal que trabaja en el Parque Solar Fotovoltaico Ullum avisó a las autoridades tras detectar la presencia de un puma dentro del predio. El animal fue captado en video con el celular de uno de los trabajadores, imágenes que rápidamente circularon y generaron preocupación.

Si bien el encuentro provocó temor entre los operarios, actuaron conforme a las recomendaciones de los especialistas: no intentaron enfrentarlo ni ahuyentarlo, y realizaron las tomas desde una distancia prudente, priorizando su seguridad.

Desde la Secretaría de Ambiente informaron que este lunes un equipo técnico se hará presente en el lugar para recorrer el predio, evaluar la situación y seguir el rastro del animal, con el objetivo de determinar si continúa en la zona o si se desplazó hacia sectores rurales cercanos.

Un puma muerto en Ruta 40

El segundo episodio se conoció el domingo, cuando un vecino que circulaba por Ruta 40, en el límite con Mendoza, registró la imagen de un puma sin vida a la vera de la calzada. Tras la alerta, personal de la Policía Rural y de la Secretaría de Ambiente se trasladó al lugar.

Al llegar, el cuerpo del animal ya no se encontraba allí, pero por las fotografías recibidas y los testimonios de vecinos, se presume que el puma fue atropellado. Según informaron, el animal no presentaba signos de disparos ni de maltrato, solo sangre en el hocico.

Por las características del hecho, se estima que el atropello habría sido protagonizado por un vehículo de gran porte, posiblemente un camión, ya que un impacto con un automóvil pequeño habría provocado daños visibles en el vehículo.

Una especie protegida y protocolos vigentes

Desde Ambiente recordaron que los avistamientos de pumas no son hechos aislados en San Juan. En los últimos días se registraron situaciones similares en zonas como Tres Esquinas, San Carlos, Las Lagunas de Guanacache, Calingasta, Valle Fértil y 25 de Mayo.

En todos esos casos se aplicaron protocolos de actuación similares a los actuales, priorizando la seguridad de las personas y el resguardo del animal, que es una especie protegida por la normativa vigente.

Llamado a la comunidad

Finalmente, desde la Secretaría de Ambiente y la Policía Rural informaron que la comunidad de las zonas involucradas ya fue alertada. Solicitaron a los vecinos extremar los recaudos, evitar circular de noche por sectores rurales y avisar de inmediato ante cualquier nuevo avistamiento.

“La colaboración de la comunidad es clave para actuar con rapidez y evitar situaciones de riesgo, tanto para las personas como para la fauna silvestre”, remarcaron desde los organismos oficiales.