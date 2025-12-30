Un hombre de 33 años fue detenido en la noche del martes en Capital por personal de la Motorizada N°1, luego de ser sorprendido en actitud sospechosa observando el interior de un vehículo estacionado y tras constatarse que se encontraba evadido del Servicio Penitenciario Provincial.

El procedimiento se realizó durante una recorrida preventiva en inmediaciones de calles Mendoza y Correa, donde los efectivos advirtieron la presencia del sujeto merodeando un automóvil. Al ser entrevistado, el hombre se mostró hostil con el personal policial e intentó darse a la fuga, aunque fue aprehendido a pocos metros del lugar.

Publicidad

El sujeto estaba prófugo desde el 19 de diciembre pasado tras acogerse a las salidas transitorias.

Tras ser identificado como Pedro Leandro Pelayes, de 33 años de edad domiciliado en el barrio Costa Canal I los uniformados comprobaron que el detenido registraba un pedido vigente de captura por evasión del Servicio Penitenciario, en el marco de un oficio judicial emitido por el Juzgado de Ejecución Penal de Primera Nominación, relacionado con incidentes en el beneficio de salidas transitorias otorgadas con fecha 19 de diciembre.

El hombre fue trasladado y alojado en la Comisaría Segunda, donde quedó a disposición de la Justicia a la espera de las directivas correspondientes para su posterior derivación al Servicio Penitenciario Provincial.

Publicidad

Además, el detenido quedó vinculado a un expediente contravencional por infracción a los artículos 98, 117 y 118 de la Ley 941-R, con intervención del Segundo Juzgado de Faltas.