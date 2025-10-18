El diputado provincial justicialista y referente de la CGT local, Eduardo Cabello, alzó la voz para despejar dudas sobre la unidad del peronismo sanjuanino de cara a las próximas elecciones. Con un enfoque categórico, el legislador afirmó en el Café de la Política que "el peronismo está todo detrás de Andino", en referencia al candidato principal del frente, Fuerza San Juan. La declaración no solo busca consolidar la imagen de cohesión interna, sino que también subraya un cambio de metodología en la estrategia de campaña que, según Cabello, resultará clave.

El dirigente gremial y político se mostró crítico con lo que sucedía en otras épocas: "La emotividad de esto era que todo el mundo anduviera junto allá, otro allá, y todos andaban amontonados. ¿Y sabes lo que andaban haciendo? Sacando esas fotos con los candidatos. En vez de ir a convencer a las personas”.

Cabello enfatizó que el sistema anterior terminaba siendo ineficiente, con la militancia chocándose entre sí en lugar de facilitar la conexión con el electorado: "Andábamos más chocándonos nosotros al candidato que el candidato conversando con la gente".

La nueva táctica, celebrada por el referente, consiste en una distribución más eficiente de los roles y las tareas: "Hoy se han repartido así. Uno le toca acá, el otro le toca allá, el otro le toca conversando en los sectores donde están". Este esquema, a su juicio, es "mejor" porque permite recuperar la esencia de la política de cercanía que él define como propia de la "vieja escuela".

El diputado justicialista rememoró la importancia del trabajo territorial puerta a puerta, alejado del foco excesivo en la tecnología y las redes sociales. "Yo vengo de la vieja escuela. Y de la vieja escuela donde vos conocías los nichos donde estaba el peronismo, y donde vos ibas y dejabas el voto, los visitabas ", explicó.

Cabello reconoció la presión que ejerce la tecnología en la actualidad, donde "parece que si no aparecemos en las redes somos NN", pero insistió en que la verdadera fortaleza se encuentra en el contacto directo. Con un aire de intriga y optimismo, el dirigente cerró su análisis con una predicción: "Yo creo que se va a sorprender la sociedad, los propios, los extraños", anticipando un resultado electoral favorable para el justicialismo gracias a esta estrategia de unidad y presencia en el territorio. La movilización de la "gran familia" peronista, ahora con una estrategia ordenada, sería la clave del éxito.

