Tras la condena a 27 años de cárcel para el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, la reacción de Estados Unidos fue inmediata y contundente, generando una nueva pelea diplomática. La justicia de Brasil lo encontró culpable de un intento de golpe de Estado, y en respuesta, el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que habrá "consecuencias" por lo que consideró una "caza de brujas" y una "sentencia injusta". Este pronunciamiento desde Washington agrega tensión a la relación bilateral, ya que la administración estadounidense venía siguiendo el proceso judicial con gran atención.

El impacto de la sentencia trascendió las fronteras, llegando hasta figuras de la política estadounidense. A través de la red social X, Marco Rubio expresó: "Continúan las persecuciones políticas contra Alexandre de Moraes (ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil)... Estados Unidos responderá en consecuencia a esta caza de brujas". Por su parte, el expresidente Donald Trump calificó la medida como un suceso inesperado, lo que refuerza el apoyo de ciertos sectores en Estados Unidos al exmandatario brasileño.

El máximo tribunal de Justicia de Brasil alcanzó la mayoría necesaria para sentenciar a Bolsonaro por el presunto intento de golpe de estado a Lula da Silva. El voto decisivo fue el de Cármen Lúcia, sumándose a los votos positivos de Alexandre de Moraes y Flávio Dino. El único juez que se opuso a la condena fue Luiz Fux, quien argumentó que no había pruebas suficientes para demostrar que Bolsonaro había intentado una "abolición violenta del Estado democrático de derecho".