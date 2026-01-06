Tras el paso de las fiestas y el inicio de un nuevo año, en los hogares argentinos surge la duda sobre el momento preciso para guardar los adornos navideños. Aunque tradicionalmente el árbol se comienza a armar el 8 de diciembre por la Inmaculada Concepción de María, su estructura perenne representa la eternidad y sus luces simbolizan la luz de Cristo.

Para la tradición católica, la fecha indicada para desarmarlo es el 6 de enero, coincidiendo con el Día de los Reyes Magos. Según la costumbre cristiana, ese día los magos llegaron a Belén para adorar al niño Jesús y entregarle sus obsequios, por lo que muchas familias dan por terminado el ciclo festivo una vez que los niños reciben sus regalos.

Publicidad

Por otro lado, existen familias que optan por esperar hasta el 8 de enero. Esta elección suele vincularse con la intención de cumplir exactamente un mes desde su armado o con el deseo de extender el espíritu navideño por unos días más.

A pesar de estas fechas comunes, no existe una regla estricta sobre cuándo llevar a cabo esta tarea. El desarme del árbol depende de la comodidad de cada hogar y sus propias tradiciones, marcando en definitiva el cierre de las fiestas y el comienzo de un nuevo ciclo anual. Algunos hogares, incluso, deciden hacerlo antes o después de los días mencionados según sus ganas de seguir disfrutando del ambiente festivo.