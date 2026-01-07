El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó este miércoles 7 de enero de 2026 una alerta amarilla por tormentas que abarca nueve provincias del país, indicando que durante la jornada pueden registrarse tormentas de variada intensidad, con riesgo de lluvias fuertes, actividad eléctrica, ráfagas y granizo, especialmente en sectores del centro, norte y región de Cuyo.

El nivel de alerta amarillo implica que los fenómenos previstos pueden generar molestias y afectar actividades diarias en las zonas alcanzadas y que es necesario prestar atención y tomar precauciones ante la posibilidad de lluvias intensas y condiciones climáticas adversas.

Publicidad

Entre los eventos que podrían presentarse según la advertencia se incluyen:

Lluvias fuertes o persistentes en cortos períodos de tiempo.

Actividad eléctrica intensa, con posibilidad de tormentas severas.

Ráfagas de viento, que pueden elevarse considerablemente durante el paso de las tormentas.

Granizo aislado, en sectores puntuales bajo la influencia de núcleos tormentosos.

Las provincias bajo esta alerta amarilla para este miércoles incluyen San Juan, Mendoza, San Luis, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe, donde se espera que el sistema de tormentas se desplace y genere inestabilidad a lo largo del día.

El organismo meteorológico recomienda a la población:

Estar atento a los partes actualizados del SMN y seguir las advertencias cuando se emitan.

Evitar actividades al aire libre durante las tormentas más intensas.

Asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Buscar refugio apropiado ante la presencia de tormentas eléctricas.

Este alerta se da en el marco de un sistema de mal tiempo que afectará varias regiones del país durante la tarde y noche de este miércoles, con cambios bruscos de condiciones meteorológicas y potencial de impactos en el tránsito, actividades al aire libre y sectores expuestos al clima inestable.