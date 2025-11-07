El Ballet Clásico de San Petersburgo presenta "El Lago de los Cisnes" en San Juan

El Teatro Sarmiento se vestirá de gala el próximo jueves 13 de noviembre a las 21:30 horas para recibir una de las obras más emblemáticas de la historia del ballet: "El Lago de los Cisnes", interpretada por el prestigioso Ballet Clásico de San Petersburgo. Con música del célebre compositor Piotr Chaikovski y la coreografía original de Lev Ivanov, esta producción promete transportar al público a un mundo de fantasía, romance y drama a través de una puesta en escena magistral.

La función, que forma parte de una gira internacional, contará con la participación de solistas de renombre internacional y un elenco entrenado rigurosamente en la tradición de la escuela rusa, reconocida mundialmente por su precisión técnica, expresividad y elegancia. Desde el icónico Vals de los Cisnes hasta el desgarrador final, cada acto de la obra estará acompañado por una escenografía elaborada, vestuarios deslumbrantes y efectos visuales que realzarán la atmósfera mágica del lago encantado.

"El Lago de los Cisnes" narra la historia de amor entre el príncipe Sigfrido y la princesa Odette, quien ha sido convertida en cisne por un hechizo malvado. A lo largo de cuatro actos, el ballet explora temas como el bien y el mal, el sacrificio y la redención, todo ello unido a una de las partituras más reconocidas de la música clásica, que incluye melodías inolvidables como el Tema del Cisne y la Danza de los Pequeños Cisnes.

Las entradas para esta función única ya se encuentran disponibles a través de: