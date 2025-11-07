Cultura y Espectáculos > Agenda Cultural
El Ballet Clásico de San Petersburgo presenta "El Lago de los Cisnes" en San Juan
POR REDACCIÓN
El Teatro Sarmiento se vestirá de gala el próximo jueves 13 de noviembre a las 21:30 horas para recibir una de las obras más emblemáticas de la historia del ballet: "El Lago de los Cisnes", interpretada por el prestigioso Ballet Clásico de San Petersburgo. Con música del célebre compositor Piotr Chaikovski y la coreografía original de Lev Ivanov, esta producción promete transportar al público a un mundo de fantasía, romance y drama a través de una puesta en escena magistral.
La función, que forma parte de una gira internacional, contará con la participación de solistas de renombre internacional y un elenco entrenado rigurosamente en la tradición de la escuela rusa, reconocida mundialmente por su precisión técnica, expresividad y elegancia. Desde el icónico Vals de los Cisnes hasta el desgarrador final, cada acto de la obra estará acompañado por una escenografía elaborada, vestuarios deslumbrantes y efectos visuales que realzarán la atmósfera mágica del lago encantado.
"El Lago de los Cisnes" narra la historia de amor entre el príncipe Sigfrido y la princesa Odette, quien ha sido convertida en cisne por un hechizo malvado. A lo largo de cuatro actos, el ballet explora temas como el bien y el mal, el sacrificio y la redención, todo ello unido a una de las partituras más reconocidas de la música clásica, que incluye melodías inolvidables como el Tema del Cisne y la Danza de los Pequeños Cisnes.
Las entradas para esta función única ya se encuentran disponibles a través de:
- Hoffmann (puntos de venta autorizados)
- Boletería del Teatro Sarmiento
- Entradaweb.com.ar: https://www.entradaweb.com.ar/evento/883f580a/step/1