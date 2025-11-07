Se aproximan días cruciales para Mauro Icardi, ya que en breve viajará a la Argentina para reencontrarse con sus hijas, Isabella y Francesca, a quienes no ve desde el mes de julio. Esta vez, sin embargo, el jugador tomó la decisión de implementar todos los recaudos posibles para evitar que la "guerra" que mantiene con Wanda Nara frustre una vez más la posibilidad de compartir tiempo de calidad con las niñas.

Según detalló la periodista Angie Balbiani en "Puro Show", Icardi hizo una serie de pedidos especiales al juez para evitar conflictos. Mauro Icardi tiene programado llegar al país el 11 de noviembre y planea quedarse con sus hijas hasta el 15 de noviembre, fecha en la que debe regresar a Turquía.

Para asegurar que la visita se lleve a cabo sin inconvenientes, Icardi fijó condiciones claras con la Justicia:

Se presentaron dos lugares específicos como alternativas para que él pueda buscar a las nenas.

También se estableció un horario fijado para la búsqueda.

Adicionalmente, se pidió al Juez que Wanda no pueda llevarse a las nenas de Buenos Aires durante ese plazo, ya que Icardi tenía miedo de que justo se fueran de viaje en las fechas estipuladas para el encuentro.

Otro punto clave en el reencuentro es la presencia de la China Suárez. En el pasado, el juez de menores había solicitado por escrito que la actriz y sus hijos no estuvieran presentes en el primer encuentro de Icardi con las nenas, con el fin de favorecer ese vínculo que se encontraba "muy endeble".

Sin embargo, esta vez "no aparece nada al respecto" que impida que la China y sus hijos se relacionen con las hijas de Wanda. La periodista señaló que, si bien Mauro había solicitado en el pasado que Martin Migueles no estuviera tan en contacto con las nenas y "del otro lado, no hicieron caso", no se podría sostener un pedido similar para la China Suárez en esta ocasión. Así, si la actriz forma parte o no del encuentro, "quedará a criterio de Mauro Icardi".

Icardi también se aseguró de que no tendría problemas para abandonar el país una vez terminada la visita. Temía que le sucediera lo mismo que a L-Gante y no lo dejaran subir al avión, ya que es considerado deudor alimentario. No obstante, debido a que la "casa de los sueños fue embargada por esa deuda, no habría problemas para que pueda irse en el plazo estipulado".