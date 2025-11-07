A 23 años de la desaparición de Marita Verón, su madre, Susana Trimarco, reveló haber recibido una fotografía que podría mostrar a su hija con vida en Paraguay. La imagen, enviada junto a información proveniente de Asunción, retrata a una mujer en situación de calle y con signos de deterioro físico y mental.

La foto que circuló en redes que mostraría, presuntamente, a Marita Verón en Paraguay.. (Gentileza)

En declaraciones al programa El Avispero, Trimarco contó que fue contactada cerca de la 1 de la madrugada del jueves por una persona que le habló del presunto paradero de Marita. “Supuestamente es mi hija. Me mandaron una foto. Para mí, como madre, es un puñal en el pecho”, expresó con profunda emoción.

La mujer que aparece en la imagen. según le informaron, vive en un pueblo paraguayo y estaría “comiendo de los basureros”. Trimarco describió la escena como “horrorosa” y aseguró que la persona retratada se ve “cuero y hueso, desfigurada”, lo que la dejó profundamente impactada.

Por el momento, la información está siendo analizada y se espera la intervención de las autoridades argentinas y paraguayas para verificar la autenticidad de la fotografía. No es la primera vez que la madre de Marita recibe datos sobre su posible paradero, aunque hasta ahora ninguna pista ha sido confirmada.

Un caso que marcó a la Argentina

Marita Verón fue secuestrada el 3 de abril de 2002 en Tucumán, en un caso que destapó redes de trata de personas y conmocionó al país. Desde entonces, su madre ha encabezado una búsqueda incansable y creó la Fundación María de los Ángeles, dedicada a asistir a víctimas de trata y explotación sexual.

Pese a los múltiples operativos y testimonios obtenidos a lo largo de más de dos décadas, el paradero de Marita sigue siendo un misterio. Cada nueva pista renueva la esperanza de una madre que nunca dejó de buscar a su hija.