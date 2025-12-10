La Corporación Financiera Internacional (IFC), parte del Banco Mundial, anunció una inversión histórica de US$2.400 millones para un proyecto minero de litio ubicado en Salta. Este financiamiento representa el mayor desembolso realizado por la entidad hasta la fecha, con la expectativa de que la cifra se duplique en los próximos años.

El crédito será destinado a la minería de litio y se espera que los detalles oficiales y el anuncio formal se difundan en las próximas semanas. La empresa a cargo del proyecto combina capitales nacionales y extranjeros, y ya se ha inscrito en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

Este apoyo financiero forma parte de una estrategia de la IFC para estimular el desarrollo integral del sector minero argentino, abarcando desde la extracción hasta la infraestructura y la manufactura. Según fuentes del organismo, desde la asunción del gobierno de Javier Milei hace dos años, el interés de inversores internacionales ha crecido significativamente, favoreciendo la reactivación de proyectos mineros.

Se proyecta que la cartera potencial de proyectos mineros alcance alrededor de US$5.000 millones en un plazo de dos a tres años. Además, el financiamiento de Salta será el primero de múltiples iniciativas en las que IFC está trabajando, incluyendo planes para préstamos futuros en minería de cobre, como el acuerdo reciente con McEwen Copper para adecuar el proyecto Los Azules a estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

La IFC también colabora con distintos actores del ecosistema minero, incluyendo gobiernos provinciales, sectores de infraestructura, energía, transporte y logística, así como universidades. Para enfrentar la escasez de mano de obra calificada, firmó un convenio de asesoría con la Universidad Siglo 21 con el fin de potenciar el desarrollo de talento local. El objetivo es fortalecer las competencias regionales y garantizar que las comunidades puedan aprovechar las oportunidades derivadas del crecimiento minero.

Actualmente, Argentina cuenta con proyectos mineros en construcción y producción valorados en US$9.000 millones, mientras que otros proyectos en etapa de factibilidad suman US$20.000 millones, según datos del Banco Mundial. La industria genera aproximadamente 40.000 empleos directos, con un impacto multiplicador en la creación de empleo indirecto.

No obstante, estas cifras aún son inferiores a las de países vecinos con industrias mineras más consolidadas, como Chile y Perú, donde el sector emplea a más de 250.000 personas.

En 2024, la IFC avanzó en un acuerdo con Central Puerto para realizar estudios de factibilidad de la primera línea de transmisión eléctrica destinada a suministrar energía renovable a las empresas mineras del noroeste argentino. Estos estudios, ya en curso, buscan evaluar la viabilidad técnica, económica y ambiental para conectar proyectos mineros de la Puna al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

Alfonso García Mora, vicepresidente de la IFC para Europa, América Latina y el Caribe, destacó que “En IFC buscamos acelerar la transición energética global y el sector privado en Argentina tiene el potencial de ser un líder en la industria”.